Динамо оформило 13-й дубль Ворскле
Николай Шапаренко забил 20-й мяч в рядах киевлян
Второй после 5-летнего перерыва дубль в УПЛ 25-летнего полузащитника Николая Шапаренко стал 13-м для «Динамо» в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 7 раз игроки киевлян «выстреливали» дуплетом по воротам полтавчан в гостях и 6 – дома. Больше дублей динамовцы сделали только в поединках с запорожским «Металлургом» (19) и «Волынью» (14).
Между тем в юбилярах оказался и сам Шапаренко, для которого первый гол в ворота бело-зеленых стал 20-м в рядах «Динамо», в том числе 15-м – в чемпионатах Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины
|
ДБ
|
Соперник
|
Первый
|
Автор
|
Последний
|
Автор
|
19
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
Дмитрий ТОПЧИЕВ
|
04.12.2015
|
Олег ГУСЕВ
|
14
|
Волынь
|
16.05.1993
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
10.04.2016
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
13
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
Сергей РЕБРОВ
|
31.03.2024
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
11
|
Заря
|
13.06.1993
|
Сергей МИЗИН
|
16.07.2020
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
11
|
Кривбасс
|
03.04.1994
|
Виктор ЛЕОНЕНКО
|
30.10.2022
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
10
|
Александрия
|
07.07.2001
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
01.10.2023
|
Владимир БРАЖКО
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