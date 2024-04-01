Динамо оформило 13-й дубль Ворскле

Второй после 5-летнего перерыва дубль в УПЛ 25-летнего полузащитника Николая Шапаренко стал 13-м для «Динамо» в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 7 раз игроки киевлян «выстреливали» дуплетом по воротам полтавчан в гостях и 6 – дома. Больше дублей динамовцы сделали только в поединках с запорожским «Металлургом» (19) и «Волынью» (14).

Между тем в юбилярах оказался и сам Шапаренко, для которого первый гол в ворота бело-зеленых стал 20-м в рядах «Динамо», в том числе 15-м – в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины