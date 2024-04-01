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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 12:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:18
71
0

Динамо оформило 13-й дубль Ворскле

Николай Шапаренко забил 20-й мяч в рядах киевлян

01 апреля 2024, 12:51 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:18
71
0
Динамо оформило 13-й дубль Ворскле
ФК Динамо

Второй после 5-летнего перерыва дубль в УПЛ 25-летнего полузащитника Николая Шапаренко стал 13-м для «Динамо» в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 7 раз игроки киевлян «выстреливали» дуплетом по воротам полтавчан в гостях и 6 – дома. Больше дублей динамовцы сделали только в поединках с запорожским «Металлургом» (19) и «Волынью» (14).

Между тем в юбилярах оказался и сам Шапаренко, для которого первый гол в ворота бело-зеленых стал 20-м в рядах «Динамо», в том числе 15-м – в чемпионатах Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наибольшее количество дублей Динамо одному сопернику в чемпионатах Украины

ДБ

Соперник

Первый

Автор

Последний

Автор

19

Металлург З

11.04.1993

Дмитрий ТОПЧИЕВ

04.12.2015

Олег ГУСЕВ

14

Волынь

16.05.1993

Виктор ЛЕОНЕНКО

10.04.2016

Андрей ЯРМОЛЕНКО

13

Ворскла

08.08.1997

Сергей РЕБРОВ

31.03.2024

Николай ШАПАРЕНКО

11

Заря

13.06.1993

Сергей МИЗИН

16.07.2020

Виктор ЦЫГАНКОВ

11

Кривбасс

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

30.10.2022

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

10

Александрия

07.07.2001

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

01.10.2023

Владимир БРАЖКО
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Источник Sport.ua
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