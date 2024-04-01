В Испании назвали характер травмы Яремчука
Украинский нападающий «Валенсии» повредил подколенное сухожилие
30 марта 2024 года состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Мальоркой». Игра закончилась со счетом 0:0.
Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже на 17-й минуте из-за травмы.
Как стало известно позже, 28-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Форварду необходимо пройти медицинское, физиотерапевтическое и реабилитационное лечение, но сроки восстановления не называются.
В этом сезоне Роман Яремчук провел 25 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
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