В Испании назвали характер травмы Яремчука

30 марта 2024 года состоялся матч 30-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Мальоркой». Игра закончилась со счетом 0:0.

Украинский нападающий «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на поле в стартовом составе, но был заменен уже на 17-й минуте из-за травмы.

Как стало известно позже, 28-летний футболист получил повреждение подколенного сухожилия левой ноги. Форварду необходимо пройти медицинское, физиотерапевтическое и реабилитационное лечение, но сроки восстановления не называются.

В этом сезоне Роман Яремчук провел 25 матчей за «Валенсию», отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.