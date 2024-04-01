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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 12:26 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:26
867
1

Динамо вплотную приблизилось к рекорду Шахтера в УПЛ

Киевляне забили 125-й мяч «Ворскле» в чемпионатах Украине

01 апреля 2024, 12:26 | Обновлено 01 апреля 2024, 13:26
867
1
Динамо вплотную приблизилось к рекорду Шахтера в УПЛ
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Гол Андрея Ярмоленко в поединке «Ворскла» – «Динамо» (1:5) стал 125-м для киевлян в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 64 раза киевляне поражали ворота полтавчан в гостях и 61 - дома.

В УПЛ больше мячей одному сопернику забивал только «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» – 127.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ

Клуб

Соперник

Голы

Игры

Ср. рез.

Шахтер

Мариуполь

127

47

2,70

Динамо

Ворскла

125

57

2,19

Шахтер

Заря

119

49

2,43

Шахтер

Карпаты

118

54

2,19

Динамо

Черноморец

117

53

2,21

Шахтер

Ворскла

113

56

2,02

Динамо

Металлург З

110

45

2,44

Динамо

Мариуполь

110

46

2,39

Динамо

Заря

109

53

2,06

Шахтер

Черноморец

108

53

2,04

Шахтер

Металлург З

102

47

2,17

Шахтер

Таврия

101

46

2,20

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Источник Sport.ua
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zzg77
Рекорд з Маріуполем не є дійсним!!!
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