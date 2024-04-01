Динамо вплотную приблизилось к рекорду Шахтера в УПЛ
Киевляне забили 125-й мяч «Ворскле» в чемпионатах Украине
Гол Андрея Ярмоленко в поединке «Ворскла» – «Динамо» (1:5) стал 125-м для киевлян в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 64 раза киевляне поражали ворота полтавчан в гостях и 61 - дома.
В УПЛ больше мячей одному сопернику забивал только «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» – 127.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ
|
Клуб
|
Соперник
|
Голы
|
Игры
|
Ср. рез.
|
Шахтер
|
Мариуполь
|
127
|
47
|
2,70
|
Динамо
|
Ворскла
|
125
|
57
|
2,19
|
Шахтер
|
Заря
|
119
|
49
|
2,43
|
Шахтер
|
Карпаты
|
118
|
54
|
2,19
|
Динамо
|
Черноморец
|
117
|
53
|
2,21
|
Шахтер
|
Ворскла
|
113
|
56
|
2,02
|
Динамо
|
Металлург З
|
110
|
45
|
2,44
|
Динамо
|
Мариуполь
|
110
|
46
|
2,39
|
Динамо
|
Заря
|
109
|
53
|
2,06
|
Шахтер
|
Черноморец
|
108
|
53
|
2,04
|
Шахтер
|
Металлург З
|
102
|
47
|
2,17
|
Шахтер
|
Таврия
|
101
|
46
|
2,20
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