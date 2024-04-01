Динамо вплотную приблизилось к рекорду Шахтера в УПЛ

Гол Андрея Ярмоленко в поединке «Ворскла» – «Динамо» (1:5) стал 125-м для киевлян в матчах с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 64 раза киевляне поражали ворота полтавчан в гостях и 61 - дома.

В УПЛ больше мячей одному сопернику забивал только «Шахтер» в поединках с «Мариуполем» – 127.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Клубы, забившие 100 мячей одному сопернику в УПЛ