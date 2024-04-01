Первый тренер Довбика рассказал, как заметил Артёма на школьном стадионе

Первый тренер Артема Довбика Алексей Блоха рассказал, как заметил будущего нападающего «Жироны» на школьном стадионе в Черкассах:

«Я еще подрабатывал в 10-й школе города Черкассы учителем физкультуры. Иду через стадион, смотрю, мальчик с мячом возится. Высокий, худенький, симпатичный. Спрашиваю: «Ты где-то тренируешься», отвечает: «Да нет, дядя, я сам тренируюсь». По полдня набивает, играет с мячом.

Поднялись на третий этаж. А у него родители очень простые, жили на третьем этаже общежития, одна комнатка, 17 квадратов. В комнате - папа, мама, Артем и сестра его. Бедно жили. Кухня общая, туалет общий. Дом - развалюха была.

Я ему более-менее начал уделять внимание. Он у меня три года тренировался с семи до десяти. И потом перешел в СДЮШОР, школу олимпийского резерва. Там уже поиграл на первенство области, первенство Украины, его заметили. Затем перешел в 17 лет в черкасский «Днепр», дебютировал в ПФЛ. Везде забивал, всегда любил забивать. А потом пошло дальше - чемпион Дании, Кубок Дании в составе «Мидтьюлланна», Кубок Молдовы в «Заре» (Бельцы). Такая судьба.

Всегда ему говорил: «Солнышко, ноги береги, волка ноги кормят». Дай Бог, чтобы не было травм и чтобы он забивал».