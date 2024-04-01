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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:53
94
0

Динамо обновило два личных рекорда по разгромам

Киевляне 15-й раз выиграли у «Ворсклы» с крупным счетом, в том числе 8-й – в гостях

01 апреля 2024, 11:52 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:53
94
0
Динамо обновило два личных рекорда по разгромам
ФК Динамо

«Динамо» одержало 15-ю крупную победу над «Ворсклой» (5:1), в том числе 8-ю – в гостях, обновив тем самым два личных рекорда. По четыре раза киевляне обыгрывали полтавчан со счетом 3:0 и 4:0, по два – 4:1, 5:0 и 5:1, один – 8:0.

Четыре разгрома динамовцы отпраздновали с Валерием Лобановским, по два – с Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным, по одному – с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу, Йожефом Сабо, Александром Хацкевичем и Александром Шовковским.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо» над Ворсклой в чемпионатах Украины

Дата

Тренер Динамо

Тренер Ворсклы

Счет

1.

08.08.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ

4:1 (г)

2.

18.05.1998

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ

5:0 (д)

3.

16.08.1998

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Александр ДОВБИЙ

4:0 (д)

4.

08.06.2000

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Анатолий КОНЬКОВ

3:0 (д)

5.

12.09.2002

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Андрей БАЛЬ

8:0 (д)

6.

03.10.2004

Йожеф САБО

Владимир МУНТЯН

3:0 (г)

7.

21.08.2005

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Николай НОСОВ

4:0 (г)

8.

08.03.2009

Юрий СЕМИН

Николай ПАВЛОВ

4:1 (д)

9.

14.04.2012

Юрий СЕМИН

Николай ПАВЛОВ

3:0 (д)

10.

30.11.2014

Сергей РЕБРОВ

Василий САЧКО

3:0 (г)

11.

04.10.2015

Сергей РЕБРОВ

Василий САЧКО

4:0 (г)

12.

18.03.2018

Александр ХАЦКЕВИЧ

Василий САЧКО

4:0 (д)

13.

22.09.2019

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Виталий КОСОВСКИЙ

5:0 (г)

14.

01.05.2021

Мирча ЛУЧЕСКУ

Юрий МАКСИМОВ

5:1 (г)

15.

31.03.2024

Александр ШОВКОВСКИЙ

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

5:1 (г)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ

Победы

Соперник

Первая

Счет

Последняя

Счет

15

Ворскла

08.08.1997

4:1 (г)

31.03.2024

5:1 (г)

13

Металлург З

11.04.1993

4:1 (д)

04.12.2015

6:0 (г)

12

Черноморец

06.05.1996

3:0 (д)

06.11.2022

3:0 (г)

11

Арсенал/ЦСКА

22.06.1998

4:0 (д)

10.03.2019

4:0 (д)

10

Таврия

23.05.1993

5:0 (г)

25.07.2009

6:0 (д)

10

Волынь

28.03.1996

4:0 (д)

26.11.2016

4:1 (г)

10

Карпаты

14.04.1995

3:0 (д)

08.12.2018

4:0 (г)

10

Заря

13.06.1993

4:0 (д)

25.02.2019

5:0 (д)

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Источник Sport.ua
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