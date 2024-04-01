Динамо обновило два личных рекорда по разгромам
Киевляне 15-й раз выиграли у «Ворсклы» с крупным счетом, в том числе 8-й – в гостях
«Динамо» одержало 15-ю крупную победу над «Ворсклой» (5:1), в том числе 8-ю – в гостях, обновив тем самым два личных рекорда. По четыре раза киевляне обыгрывали полтавчан со счетом 3:0 и 4:0, по два – 4:1, 5:0 и 5:1, один – 8:0.
Четыре разгрома динамовцы отпраздновали с Валерием Лобановским, по два – с Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным, по одному – с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу, Йожефом Сабо, Александром Хацкевичем и Александром Шовковским.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все крупные победы Динамо» над Ворсклой в чемпионатах Украины
|
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Тренер Ворсклы
|
Счет
|
1.
|
08.08.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ
|
4:1 (г)
|
2.
|
18.05.1998
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ
|
5:0 (д)
|
3.
|
16.08.1998
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Александр ДОВБИЙ
|
4:0 (д)
|
4.
|
08.06.2000
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Анатолий КОНЬКОВ
|
3:0 (д)
|
5.
|
12.09.2002
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Андрей БАЛЬ
|
8:0 (д)
|
6.
|
03.10.2004
|
Йожеф САБО
|
Владимир МУНТЯН
|
3:0 (г)
|
7.
|
21.08.2005
|
Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО
|
Николай НОСОВ
|
4:0 (г)
|
8.
|
08.03.2009
|
Юрий СЕМИН
|
Николай ПАВЛОВ
|
4:1 (д)
|
9.
|
14.04.2012
|
Юрий СЕМИН
|
Николай ПАВЛОВ
|
3:0 (д)
|
10.
|
30.11.2014
|
Сергей РЕБРОВ
|
Василий САЧКО
|
3:0 (г)
|
11.
|
04.10.2015
|
Сергей РЕБРОВ
|
Василий САЧКО
|
4:0 (г)
|
12.
|
18.03.2018
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Василий САЧКО
|
4:0 (д)
|
13.
|
22.09.2019
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Виталий КОСОВСКИЙ
|
5:0 (г)
|
14.
|
01.05.2021
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Юрий МАКСИМОВ
|
5:1 (г)
|
15.
|
31.03.2024
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
5:1 (г)
Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ
|
Победы
|
Соперник
|
Первая
|
Счет
|
Последняя
|
Счет
|
15
|
Ворскла
|
08.08.1997
|
4:1 (г)
|
31.03.2024
|
5:1 (г)
|
13
|
Металлург З
|
11.04.1993
|
4:1 (д)
|
04.12.2015
|
6:0 (г)
|
12
|
Черноморец
|
06.05.1996
|
3:0 (д)
|
06.11.2022
|
3:0 (г)
|
11
|
Арсенал/ЦСКА
|
22.06.1998
|
4:0 (д)
|
10.03.2019
|
4:0 (д)
|
10
|
Таврия
|
23.05.1993
|
5:0 (г)
|
25.07.2009
|
6:0 (д)
|
10
|
Волынь
|
28.03.1996
|
4:0 (д)
|
26.11.2016
|
4:1 (г)
|
10
|
Карпаты
|
14.04.1995
|
3:0 (д)
|
08.12.2018
|
4:0 (г)
|
10
|
Заря
|
13.06.1993
|
4:0 (д)
|
25.02.2019
|
5:0 (д)
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