Динамо обновило два личных рекорда по разгромам

«Динамо» одержало 15-ю крупную победу над «Ворсклой» (5:1), в том числе 8-ю – в гостях, обновив тем самым два личных рекорда. По четыре раза киевляне обыгрывали полтавчан со счетом 3:0 и 4:0, по два – 4:1, 5:0 и 5:1, один – 8:0.

Четыре разгрома динамовцы отпраздновали с Валерием Лобановским, по два – с Алексеем Михайличенко, Сергеем Ребровым и Юрием Семиным, по одному – с Анатолием Демьяненко, Мирчей Луческу, Йожефом Сабо, Александром Хацкевичем и Александром Шовковским.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы Динамо» над Ворсклой в чемпионатах Украины

Дата Тренер Динамо Тренер Ворсклы Счет 1. 08.08.1997 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ 4:1 (г) 2. 18.05.1998 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ 5:0 (д) 3. 16.08.1998 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Александр ДОВБИЙ 4:0 (д) 4. 08.06.2000 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Анатолий КОНЬКОВ 3:0 (д) 5. 12.09.2002 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Андрей БАЛЬ 8:0 (д) 6. 03.10.2004 Йожеф САБО Владимир МУНТЯН 3:0 (г) 7. 21.08.2005 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Николай НОСОВ 4:0 (г) 8. 08.03.2009 Юрий СЕМИН Николай ПАВЛОВ 4:1 (д) 9. 14.04.2012 Юрий СЕМИН Николай ПАВЛОВ 3:0 (д) 10. 30.11.2014 Сергей РЕБРОВ Василий САЧКО 3:0 (г) 11. 04.10.2015 Сергей РЕБРОВ Василий САЧКО 4:0 (г) 12. 18.03.2018 Александр ХАЦКЕВИЧ Василий САЧКО 4:0 (д) 13. 22.09.2019 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Виталий КОСОВСКИЙ 5:0 (г) 14. 01.05.2021 Мирча ЛУЧЕСКУ Юрий МАКСИМОВ 5:1 (г) 15. 31.03.2024 Александр ШОВКОВСКИЙ Сергей ДОЛГАНСКИЙ 5:1 (г)

Наибольшее количество крупных побед Динамо над одним соперником в УПЛ