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WTA
01 апреля 2024, 11:25 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:34
151
0

Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда в Чарльстоне

01 апреля 2024, 11:25 | Обновлено 01 апреля 2024, 11:34
151
0
Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Сестры Киченок

1 апреля украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок начнут выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с дуэтом в составе американки Софи Чанг и Сюй Ифань из Китая. Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Викери – Кристиан. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Мию Като / Альдила Сутджиади – Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд.

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Надежда Киченок Людмила Киченок WTA Чарльстон Сюй Ифань Софи Чанг
Источник Sport.ua
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