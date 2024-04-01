Киченок/Киченок – Сюй Ифань/Софи Чанг. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 апреля украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок начнут выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне в парном разряде.

В матче первого раунда украинки сразятся с дуэтом в составе американки Софи Чанг и Сюй Ифань из Китая. Встреча состоится 3-м запуском на корте №3 после матча Викери – Кристиан. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Мию Като / Альдила Сутджиади – Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд.

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