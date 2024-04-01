Ливерпуль – лидер топ-10 лиг Европы по набранным волевым очкам
Мерсисайдцы установили клубный рекорд
В рамках 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» – 2:1.
Команда Юргена Клоппа пропустила уже на 2-й минуте матча, но смогла отыграться еще до перерыва благодаря голу Луиса Диаса, а после перерыва Мохамед Салах своим результативным ударом принес «красным» победу.
Мерсисайдцы являются лучшей командой в топ-10 лиг Европы по волевым очкам, набранным в этом сезоне — 26. Добавим, что это также клубный рекорд «Ливерпуля» по волевым очкам и по волевым победам (7) за сезон в АПЛ.
Отметим, что также в топ-5 по данном показателю находятся немецкий «Аугсбург» (23), английский «Тоттенхэм» и испанская «Жирона» (по 22), а также английский «Манчестер Сити» (21).
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