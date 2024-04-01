Ливерпуль – лидер топ-10 лиг Европы по набранным волевым очкам

В рамках 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» – 2:1.

Команда Юргена Клоппа пропустила уже на 2-й минуте матча, но смогла отыграться еще до перерыва благодаря голу Луиса Диаса, а после перерыва Мохамед Салах своим результативным ударом принес «красным» победу.

Мерсисайдцы являются лучшей командой в топ-10 лиг Европы по волевым очкам, набранным в этом сезоне — 26. Добавим, что это также клубный рекорд «Ливерпуля» по волевым очкам и по волевым победам (7) за сезон в АПЛ.

Отметим, что также в топ-5 по данном показателю находятся немецкий «Аугсбург» (23), английский «Тоттенхэм» и испанская «Жирона» (по 22), а также английский «Манчестер Сити» (21).