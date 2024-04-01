Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины
До четвертого места – всего один гол
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко восстановился после тяжелой травмы колена и отметил свое возвращение на поле забитым мячом в ворота «Ворсклы».
Этот гол стал для динамовца 104-м в чемпионатах Украины, что позволило ему выйти на пятое место в списке лучших голеадоров в истории отечественного первенства, опередив на один мяч экс-форварда донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» Жуниора Мораеса.
Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины всех времен
124 гола – Максим Шацких (Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла)
123 – Сергей Ребров (Шахтер, Динамо)
117 – Евгений Селезнев (Шахтер, Днепр, Колос, Минай)
105 – Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист)
104 – Андрей Ярмоленко (Динамо)
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