Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко восстановился после тяжелой травмы колена и отметил свое возвращение на поле забитым мячом в ворота «Ворсклы».

Этот гол стал для динамовца 104-м в чемпионатах Украины, что позволило ему выйти на пятое место в списке лучших голеадоров в истории отечественного первенства, опередив на один мяч экс-форварда донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» Жуниора Мораеса.

Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины всех времен

124 гола – Максим Шацких (Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла)

123 – Сергей Ребров (Шахтер, Динамо)

117 – Евгений Селезнев (Шахтер, Днепр, Колос, Минай)

105 – Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист)

104 – Андрей Ярмоленко (Динамо)