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  4. Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины
Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 08:28 |
777
3

Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины

До четвертого места – всего один гол

01 апреля 2024, 08:28 |
777
3
Ярмоленко – в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко восстановился после тяжелой травмы колена и отметил свое возвращение на поле забитым мячом в ворота «Ворсклы».

Этот гол стал для динамовца 104-м в чемпионатах Украины, что позволило ему выйти на пятое место в списке лучших голеадоров в истории отечественного первенства, опередив на один мяч экс-форварда донецкого «Металлурга», «Динамо» и «Шахтера» Жуниора Мораеса.

Топ-5 бомбардиров чемпионата Украины всех времен

124 гола – Максим Шацких (Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла)

123 – Сергей Ребров (Шахтер, Динамо)

117 – Евгений Селезнев (Шахтер, Днепр, Колос, Минай)

105 – Андрей Воробей (Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист)

104 – Андрей Ярмоленко (Динамо)

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу лучший бомбардир Жуниор Мораес Максим Шацких Сергей Ребров Евгений Селезнев Андрей Воробей
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Артемій Золотарь
Андрій має вс шанси стати найкращим бомбардиром УПЛ,бо є футбольна майстерність та інтелект!На нього вже чекає національна команда,бо сУДАКОВ нахабно забрав номер "7" збірної України,який по праву ще належить Ярмолі! 
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0
Octopus
Тунцу так и не дали стать лучшим бомбардиром))
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-1
Pavel_i_CO
Вітання Андрію. Горобця скоро обійде, а от далі треба працювати 
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-2
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