Источник: футболист Ворсклы заинтересовал клубы Бундеслиги
Таулант Сефери выступает на правах аренды за клуб Бани Яс из ОАЭ
Албанский форвард Таулант Сефери, права на которого принадлежат полтавской Ворскле, заинтересовал несколько клубов Бундеслиги.
Сефери обратил на себя внимание немецких клубов благодаря успешному выступлению в чемпионате ОАЭ.
Таулант Сефери выступает на правах аренды за клуб Бани Яс из ОАЭ. В текущем сезоне он провел 18 матчей и забил 7 мячей, если учитывать чемпионат и Кубок ОАЭ.
Ранее вице-президент Ворсклы Олег Лысак сообщал, что Бани Яс собирается активировать клаусулу Сефери, прописанную в контракте с полтавским клубом.
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