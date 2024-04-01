Источник: футболист Ворсклы заинтересовал клубы Бундеслиги

Албанский форвард Таулант Сефери, права на которого принадлежат полтавской Ворскле, заинтересовал несколько клубов Бундеслиги.

Сефери обратил на себя внимание немецких клубов благодаря успешному выступлению в чемпионате ОАЭ.

Таулант Сефери выступает на правах аренды за клуб Бани Яс из ОАЭ. В текущем сезоне он провел 18 матчей и забил 7 мячей, если учитывать чемпионат и Кубок ОАЭ.

Ранее вице-президент Ворсклы Олег Лысак сообщал, что Бани Яс собирается активировать клаусулу Сефери, прописанную в контракте с полтавским клубом.