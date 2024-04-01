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Украина. Премьер лига
01 апреля 2024, 05:27 | Обновлено 01 апреля 2024, 05:46
479
0

Источник: футболист Ворсклы заинтересовал клубы Бундеслиги

Таулант Сефери выступает на правах аренды за клуб Бани Яс из ОАЭ

01 апреля 2024, 05:27 | Обновлено 01 апреля 2024, 05:46
479
0
Источник: футболист Ворсклы заинтересовал клубы Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Таулант Сефери

Албанский форвард Таулант Сефери, права на которого принадлежат полтавской Ворскле, заинтересовал несколько клубов Бундеслиги.

Сефери обратил на себя внимание немецких клубов благодаря успешному выступлению в чемпионате ОАЭ.

Таулант Сефери выступает на правах аренды за клуб Бани Яс из ОАЭ. В текущем сезоне он провел 18 матчей и забил 7 мячей, если учитывать чемпионат и Кубок ОАЭ.

Ранее вице-президент Ворсклы Олег Лысак сообщал, что Бани Яс собирается активировать клаусулу Сефери, прописанную в контракте с полтавским клубом.

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Таулант Сефери Бани Яс Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы чемпионат ОАЭ по футболу чемпионат Германии по футболу трансферы Бундеслиги Олег Лысак
Источник Sportarena
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