СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 апреля

В понедельник, 1 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Рух Львов – ЛНЗ Черкассы

2.27 – 3.00 – 3.89

19:00 Лечче – Рома

4.30 – 3.72 – 1.95

22:00 Вильярреал – Атлетико

3.12 – 3.91 – 2.28

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:00 Vitality – Team BDS

1.92 – 1.92

21:00 Fnatic – G2 Esports

3.07 – 1.40