Другие новости01 апреля 2024, 04:57 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
01 апреля 2024, 04:57 |
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В понедельник, 1 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Рух Львов – ЛНЗ Черкассы
19:00 Лечче – Рома
22:00 Вильярреал – Атлетико
КИБЕРСПОРТ (LOL)
18:00 Vitality – Team BDS
21:00 Fnatic – G2 Esports
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