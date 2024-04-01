Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 апреля
Другие новости
01 апреля 2024, 04:57 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

01 апреля 2024, 04:57 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 1 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В понедельник, 1 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Рух Львов – ЛНЗ Черкассы

Ggbet 2.27 – 3.00 – 3.89

19:00 Лечче – Рома

Ggbet 4.30 – 3.72 – 1.95

22:00 Вильярреал – Атлетико

Ggbet 3.12 – 3.91 – 2.28

КИБЕРСПОРТ (LOL)

18:00 Vitality – Team BDS

Ggbet 1.92 – 1.92

21:00 Fnatic – G2 Esports

Ggbet 3.07 – 1.40

По теме:
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Футбол | 31 марта 2024, 19:35 4
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Футбол | 31 марта 2024, 23:15 9
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Бокс | 31.03.2024, 06:50
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Кровавый махач! Фундора победил Тима Цзю и завоевал пояса WBC и WBO
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Футбол | 31.03.2024, 20:55
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Футбол | 01.04.2024, 04:30
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 5
Футбол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
30.03.2024, 17:49 9
Футбол
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 17
Футбол
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
31.03.2024, 20:10 1
Футбол
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
30.03.2024, 12:35 8
Футбол
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
30.03.2024, 21:25 9
Бокс
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
У кого 9.2? Стала известна оценка Мудрика за игру против Бернли
30.03.2024, 19:51 2
Футбол
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
31.03.2024, 10:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем