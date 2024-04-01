Чемпионат Нидерландов. Поражение ПСВ, Аякс добыл выездную победу

В Эредивизи состоялись поединки 27-го тура.

Главной сенсацией стало поражение ПСВ. Команда Петера Боса несмотря на проигрыш имеет 7 очков преимущества над «Фейеноордом». Роттердамский клуб дома обыграл «Утрехт».

«Аякс» на выезде обыграл «Зволле» и закрепился на пятом месте в турнирной таблице.

Чемпионат Нидерландов. 27-й тур.

Алмере – Волендам – 1:1

Голы: Налич (71) – Мюррен (90+4)

Твенте – Хераклес – 1:0

Гол: Боаду (54)

Фейеноорд – Утрехт – 4:2

Голы: Пайшан (36), Фрауло (65, автогол), Ганцко (71), Сауер (85) – Буссаид (2), Ламмерс (32, пенальти)

Зволле – Аякс – 1:3

Голы: Крыстев (72) – Хлинссон (12), Акпом (24, 84)

АЗ Алкмаар – Витесс – 2:0

Голы: де Вит (53), Павлидис (64)

Гоу Эхед Иглс – Эксельсиор – 3:0

Голы: Виллюмсон (41), Наубер (70), Линтхорст (81)

Валвейк – Херенвен – 1:1

Голы: Фелида (69) – ван Амерсфорт (52)

Спарта – Фортуна – 4:0

Голы: Версхурен (28), Лауритсен (58, 88), Негли (90+1)

НЕК – ПСВ – 3:1

Голы: Шене (43), Сано (49), Соу (63) – Бакайоко (20)

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