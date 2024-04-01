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Нидерланды
01 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 01 апреля 2024, 06:16
82
0

Чемпионат Нидерландов. Поражение ПСВ, Аякс добыл выездную победу

Клуб из Эйндховена решил немного сбавить темп

01 апреля 2024, 06:15 | Обновлено 01 апреля 2024, 06:16
82
0
Чемпионат Нидерландов. Поражение ПСВ, Аякс добыл выездную победу
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эредивизи состоялись поединки 27-го тура.

Главной сенсацией стало поражение ПСВ. Команда Петера Боса несмотря на проигрыш имеет 7 очков преимущества над «Фейеноордом». Роттердамский клуб дома обыграл «Утрехт».

«Аякс» на выезде обыграл «Зволле» и закрепился на пятом месте в турнирной таблице.

Чемпионат Нидерландов. 27-й тур.

Алмере – Волендам – 1:1

Голы: Налич (71) – Мюррен (90+4)

Твенте – Хераклес – 1:0

Гол: Боаду (54)

Фейеноорд – Утрехт – 4:2

Голы: Пайшан (36), Фрауло (65, автогол), Ганцко (71), Сауер (85) – Буссаид (2), Ламмерс (32, пенальти)

Зволле – Аякс – 1:3

Голы: Крыстев (72) – Хлинссон (12), Акпом (24, 84)

АЗ Алкмаар – Витесс – 2:0

Голы: де Вит (53), Павлидис (64)

Гоу Эхед Иглс – Эксельсиор – 3:0

Голы: Виллюмсон (41), Наубер (70), Линтхорст (81)

Валвейк – Херенвен – 1:1

Голы: Фелида (69) – ван Амерсфорт (52)

Спарта – Фортуна – 4:0

Голы: Версхурен (28), Лауритсен (58, 88), Негли (90+1)

НЕК – ПСВ – 3:1

Голы: Шене (43), Сано (49), Соу (63) – Бакайоко (20)

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ПСВ Аякс Фейеноорд Утрехт НЕК Неймеген Зволле Алмере Сити Волендам Твенте Хераклес АЗ Алкмаар Витесс Гоу Эхед Иглс Эксельсиор Валвейк Херенвен Спарта Роттердам Фортуна Ситтард чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
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