Чемпионат Нидерландов. Поражение ПСВ, Аякс добыл выездную победу
Клуб из Эйндховена решил немного сбавить темп
В Эредивизи состоялись поединки 27-го тура.
Главной сенсацией стало поражение ПСВ. Команда Петера Боса несмотря на проигрыш имеет 7 очков преимущества над «Фейеноордом». Роттердамский клуб дома обыграл «Утрехт».
«Аякс» на выезде обыграл «Зволле» и закрепился на пятом месте в турнирной таблице.
Чемпионат Нидерландов. 27-й тур.
Алмере – Волендам – 1:1
Голы: Налич (71) – Мюррен (90+4)
Твенте – Хераклес – 1:0
Гол: Боаду (54)
Фейеноорд – Утрехт – 4:2
Голы: Пайшан (36), Фрауло (65, автогол), Ганцко (71), Сауер (85) – Буссаид (2), Ламмерс (32, пенальти)
Зволле – Аякс – 1:3
Голы: Крыстев (72) – Хлинссон (12), Акпом (24, 84)
АЗ Алкмаар – Витесс – 2:0
Голы: де Вит (53), Павлидис (64)
Гоу Эхед Иглс – Эксельсиор – 3:0
Голы: Виллюмсон (41), Наубер (70), Линтхорст (81)
Валвейк – Херенвен – 1:1
Голы: Фелида (69) – ван Амерсфорт (52)
Спарта – Фортуна – 4:0
Голы: Версхурен (28), Лауритсен (58, 88), Негли (90+1)
НЕК – ПСВ – 3:1
Голы: Шене (43), Сано (49), Соу (63) – Бакайоко (20)
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