Вестерло потерпел неудачу против Сент-Трюйдена. Почему не играл Сидорчук?

В матче чемпионата Бельгии «Сент-Трюйден» принимал «Вестерло». Гостям не мог помочь хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук, он пропускал матч из-за перебора желтых карточек.

Обе команды после первого этапа финишировали в зоне 7-12 места, поэтому попали в группу Conference league group.

Хозяева поля забили по голу в каждом из таймов. Героем игры стал 22-летний Ярне Стойкерс, оформивший дубль.

Чемпионат Бельгии. Conference league group. 31 марта.

Сент-Трюйден – Вестерло – 2:0

Голы: Стойкерс (7, 84)

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