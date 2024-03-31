Динамо одержало рекордную 90-ю крупную победу в гостях
На чужих полях динамовцы нанесли разгромы 32-м командам
В матче с «Ворсклой» (5:1) «Динамо» одержало рекордную 90-ю крупную победу в чемпионатах Украины на чужих полях. С разницей в три и более мяча киевляне выигрывали в гостях у 32-х команд. Чаще всего у «Ворсклы» – 8 раз, запорожского «Металлурга» – 6, «Арсенала»/ЦСКА, донецкого «Металлурга» и «Черноморца» - по 5.
22 крупные гостевые виктории «Динамо» отпраздновало с Валерием Лобановским, 13 – с Сергеем Ребровым, по 9 – с Алексеем Михайличенко и Юрием Семиным, по 8 – с Мирчей Луческу и Йожефом Сабо, 5 – с Анатолием Демьяненко, по 3 – с Олегом Блохиным, Михаилом Фоменко, Александром Хацкевичем и Александром Шовковским, по 2 – с Валерием Газзаевым и Николаем Павловым.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные крупные гостевые победы Динамо в чемпионатах Украины
|
КП
|
Дата
|
Тренер Динамо
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
19.03.1993
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Буковина
|
5:0
|
10-я
|
16.05.1997
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Кремень
|
4:1
|
20-я
|
13.06.1999
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Николаев
|
4:0
|
30-я
|
22.09.2001
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Кривбасс
|
7:0
|
40-я
|
11.11.2004
|
Йожеф САБО
|
Оболонь
|
7:0
|
50-я
|
03.05.2008
|
Юрий СЕМИН
|
Говерла
|
4:1
|
60-я
|
20.04.2013
|
Олег БЛОХИН
|
Заря
|
5:0
|
70-я
|
14.05.2016
|
Сергей РЕБРОВ
|
Металлист
|
4:1
|
80-я
|
21.08.2020
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Олимпик
|
4:1
|
90-я
|
31.03.2024
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Ворскла
|
5:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 22-го тура УПЛ
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу скаузеров, еще один мяч у хозяев оформил Луис Диас