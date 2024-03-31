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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 22:31 | Обновлено 31 марта 2024, 23:06
313
0

Динамо одержало рекордную 90-ю крупную победу в гостях

На чужих полях динамовцы нанесли разгромы 32-м командам

31 марта 2024, 22:31 | Обновлено 31 марта 2024, 23:06
313
0
Динамо одержало рекордную 90-ю крупную победу в гостях
ФК Динамо

В матче с «Ворсклой» (5:1) «Динамо» одержало рекордную 90-ю крупную победу в чемпионатах Украины на чужих полях. С разницей в три и более мяча киевляне выигрывали в гостях у 32-х команд. Чаще всего у «Ворсклы» – 8 раз, запорожского «Металлурга» – 6, «Арсенала»/ЦСКА, донецкого «Металлурга» и «Черноморца» - по 5.

22 крупные гостевые виктории «Динамо» отпраздновало с Валерием Лобановским, 13 – с Сергеем Ребровым, по 9 – с Алексеем Михайличенко и Юрием Семиным, по 8 – с Мирчей Луческу и Йожефом Сабо, 5 – с Анатолием Демьяненко, по 3 – с Олегом Блохиным, Михаилом Фоменко, Александром Хацкевичем и Александром Шовковским, по 2 – с Валерием Газзаевым и Николаем Павловым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные гостевые победы Динамо в чемпионатах Украины

КП

Дата

Тренер Динамо

Соперник

Счет

1-я

19.03.1993

Михаил ФОМЕНКО

Буковина

5:0

10-я

16.05.1997

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Кремень

4:1

20-я

13.06.1999

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Николаев

4:0

30-я

22.09.2001

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Кривбасс

7:0

40-я

11.11.2004

Йожеф САБО

Оболонь

7:0

50-я

03.05.2008

Юрий СЕМИН

Говерла

4:1

60-я

20.04.2013

Олег БЛОХИН

Заря

5:0

70-я

14.05.2016

Сергей РЕБРОВ

Металлист

4:1

80-я

21.08.2020

Мирча ЛУЧЕСКУ

Олимпик

4:1

90-я

31.03.2024

Александр ШОВКОВСКИЙ

Ворскла

5:1

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Источник Sport.ua
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