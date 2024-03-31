Динамо одержало рекордную 90-ю крупную победу в гостях

В матче с «Ворсклой» (5:1) «Динамо» одержало рекордную 90-ю крупную победу в чемпионатах Украины на чужих полях. С разницей в три и более мяча киевляне выигрывали в гостях у 32-х команд. Чаще всего у «Ворсклы» – 8 раз, запорожского «Металлурга» – 6, «Арсенала»/ЦСКА, донецкого «Металлурга» и «Черноморца» - по 5.

22 крупные гостевые виктории «Динамо» отпраздновало с Валерием Лобановским, 13 – с Сергеем Ребровым, по 9 – с Алексеем Михайличенко и Юрием Семиным, по 8 – с Мирчей Луческу и Йожефом Сабо, 5 – с Анатолием Демьяненко, по 3 – с Олегом Блохиным, Михаилом Фоменко, Александром Хацкевичем и Александром Шовковским, по 2 – с Валерием Газзаевым и Николаем Павловым.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные крупные гостевые победы Динамо в чемпионатах Украины