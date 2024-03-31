Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Атлетик Бильбао

31 марта состоится матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно опубликовала выбор стартовый XI от Карло Анчелотти за 2 часа до начала матча. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав Реала на матч с Атлетик Бильбао: