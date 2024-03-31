Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Атлетик Бильбао
Поединок состоится 31 марта в 22:00 по Киеву
31 марта состоится матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Пресс-служба королевского клуба традиционно опубликовала выбор стартовый XI от Карло Анчелотти за 2 часа до начала матча. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут.
Стартовый состав Реала на матч с Атлетик Бильбао:
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 31, 2024
🆚 @AthleticClub@UnicajaBanco | #RealMadridAthletic pic.twitter.com/1UieYgwC7Y
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер «Челси» провел на поле полный матч
Поединок пройдет 31 марта в 15:30 в Полтаве