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  4. Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Атлетик Бильбао
Испания
31 марта 2024, 20:20 |
1817
1

Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Атлетик Бильбао

Поединок состоится 31 марта в 22:00 по Киеву

31 марта 2024, 20:20 |
1817
1
Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч с Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

31 марта состоится матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Атлетик» Бильбао.

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Пресс-служба королевского клуба традиционно опубликовала выбор стартовый XI от Карло Анчелотти за 2 часа до начала матча. Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин выйдет на поле с первых минут.

Стартовый состав Реала на матч с Атлетик Бильбао:

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стартовые составы Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетик Бильбао Реал - Атлетик Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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D. K.
Тупенькі заголовки...Лунін основний, хто вийти має, автор ти може?)
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