Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо
30 и 31 марта прошли матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги.
Все топ-4 команды турнира – «Шахтер», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Динамо» – взяли по три очка, выиграв свои матчи.
Донецкий «Шахтер» обыграл «Оболонь» (3:0) и удерживает лидерство (46 очков и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» не отстает и идет на втором месте (тоже 46 баллов).
«Днепр-1» на выезде обыграл «Колос» (2:0) и с 42 очками находится на 3-й позиции. Киевское «Динамо» на выезде разгромило полтавскую «Ворсклу» (5:1). Столичная команда находится на 4-й позиции (41 пункт), имея аж три матча в резерве.
Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Оболонь» (18), «Верес», «Металлист 1925» (по 16) и «Минай» (14). Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.
⚽️ УПЛ. 22-й тур
- 🔹 30.03. 13:00. Оболонь – Шахтер – 0:3
- 🔹 30.03. 15:30. Полесье – Черноморец – 1:4
- 🔹 30.03. 18:00. Верес – Кривбасс – 0:2
- 🔹 31.03. 13:00. Минай – Александрия – 2:2
- 🔹 31.03. 15:30. Заря – Металлист 1925 – 2:1
- 🔹 31.03. 15:30. Ворскла – Динамо Киев – 1:5
- 🔹 31.03. 18:00. Колос – Днепр-1 – 0:2
- 🔹 01.04. 18:00. Рух – ЛНЗ Черкассы
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|14
|4
|2
|42 - 17
|46
|2
|Кривбасс
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3
|Днепр-1
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|4
|Динамо Киев
|19
|13
|2
|4
|46 - 22
|41
|5
|Рух Львов
|21
|9
|9
|3
|32 - 21
|36
|6
|Полесье
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|8
|Черноморец
|21
|8
|2
|11
|30 - 29
|26
|9
|ЛНЗ Черкассы
|21
|6
|7
|8
|21 - 25
|25
|10
|Колос К
|21
|5
|9
|7
|15 - 17
|24
|11
|Александрия
|21
|6
|6
|9
|17 - 26
|24
|12
|Заря
|19
|5
|7
|7
|20 - 22
|22
|13
|Оболонь
|21
|4
|6
|11
|12 - 28
|18
|14
|Верес
|21
|3
|7
|11
|18 - 33
|16
|15
|Металлист 1925
|22
|4
|4
|14
|22 - 41
|16
|16
|Минай
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
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