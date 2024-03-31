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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 23:15 | Обновлено 31 марта 2024, 23:26
680
1

Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

31 марта 2024, 23:15 | Обновлено 31 марта 2024, 23:26
680
1
Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?
УПЛ

30 и 31 марта прошли матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все топ-4 команды турнира – «Шахтер», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Динамо» – взяли по три очка, выиграв свои матчи.

Донецкий «Шахтер» обыграл «Оболонь» (3:0) и удерживает лидерство (46 очков и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» не отстает и идет на втором месте (тоже 46 баллов).

«Днепр-1» на выезде обыграл «Колос» (2:0) и с 42 очками находится на 3-й позиции. Киевское «Динамо» на выезде разгромило полтавскую «Ворсклу» (5:1). Столичная команда находится на 4-й позиции (41 пункт), имея аж три матча в резерве.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Оболонь» (18), «Верес», «Металлист 1925» (по 16) и «Минай» (14). Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ УПЛ. 22-й тур

  • 🔹 30.03. 13:00. Оболонь – Шахтер – 0:3
  • 🔹 30.03. 15:30. Полесье – Черноморец – 1:4
  • 🔹 30.03. 18:00. Верес – Кривбасс – 0:2
  • 🔹 31.03. 13:00. Минай – Александрия – 2:2
  • 🔹 31.03. 15:30. Заря – Металлист 1925 – 2:1
  • 🔹 31.03. 15:30. Ворскла – Динамо Киев – 1:5
  • 🔹 31.03. 18:00. Колос – Днепр-1 – 0:2
  • 🔹 01.04. 18:00. Рух – ЛНЗ Черкассы

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 20 14 4 2 42 - 17 46
2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46
3 Днепр-1 22 12 6 4 31 - 19 42
4 Динамо Киев 19 13 2 4 46 - 22 41
5 Рух Львов 21 9 9 3 32 - 21 36
6 Полесье 22 9 6 7 27 - 21 33
7 Ворскла 22 8 5 9 22 - 33 29
8 Черноморец 21 8 2 11 30 - 29 26
9 ЛНЗ Черкассы 21 6 7 8 21 - 25 25
10 Колос К 21 5 9 7 15 - 17 24
11 Александрия 21 6 6 9 17 - 26 24
12 Заря 19 5 7 7 20 - 22 22
13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18
14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16
15 Металлист 1925 22 4 4 14 22 - 41 16
16 Минай 21 2 8 11 13 - 32 14
Полная таблица

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Источник Sport.ua
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Смотрите видеообзор матча 22-го тура УПЛ

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Gargantua
если говорить откровенно, то Днепр не претендент.
борьбу продолжают вести Шахтер, Динамо и Кривбас.
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