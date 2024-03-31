Четыре претендента на титул. Как выглядит турнирная таблица УПЛ?

30 и 31 марта прошли матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все топ-4 команды турнира – «Шахтер», «Кривбасс», «Днепр-1» и «Динамо» – взяли по три очка, выиграв свои матчи.

Донецкий «Шахтер» обыграл «Оболонь» (3:0) и удерживает лидерство (46 очков и две игры в запасе). Криворожский «Кривбасс» не отстает и идет на втором месте (тоже 46 баллов).

«Днепр-1» на выезде обыграл «Колос» (2:0) и с 42 очками находится на 3-й позиции. Киевское «Динамо» на выезде разгромило полтавскую «Ворсклу» (5:1). Столичная команда находится на 4-й позиции (41 пункт), имея аж три матча в резерве.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Оболонь» (18), «Верес», «Металлист 1925» (по 16) и «Минай» (14). Последние две команды покинут УПЛ, а еще две (13 и 14 позиции) сыграют переходные матчи с клубами Первой лиги, занявшими 3–4 места.

⚽️ УПЛ. 22-й тур

🔹 30.03. 13:00. Оболонь – Шахтер – 0:3

– 0:3 🔹 30.03. 15:30. Полесье – Черноморец – 1:4

– 1:4 🔹 30.03. 18:00. Верес – Кривбасс – 0:2

– 0:2 🔹 31.03. 13:00. Минай – Александрия – 2:2

🔹 31.03. 15:30. Заря – Металлист 1925 – 2:1

– Металлист 1925 – 2:1 🔹 31.03. 15:30. Ворскла – Динамо Киев – 1:5

– 1:5 🔹 31.03. 18:00. Колос – Днепр-1 – 0:2

– 0:2 🔹 01.04. 18:00. Рух – ЛНЗ Черкассы

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 20 14 4 2 42 - 17 46 2 Кривбасс 22 14 4 4 40 - 22 46 3 Днепр-1 22 12 6 4 31 - 19 42 4 Динамо Киев 19 13 2 4 46 - 22 41 5 Рух Львов 21 9 9 3 32 - 21 36 6 Полесье 22 9 6 7 27 - 21 33 7 Ворскла 22 8 5 9 22 - 33 29 8 Черноморец 21 8 2 11 30 - 29 26 9 ЛНЗ Черкассы 21 6 7 8 21 - 25 25 10 Колос К 21 5 9 7 15 - 17 24 11 Александрия 21 6 6 9 17 - 26 24 12 Заря 19 5 7 7 20 - 22 22 13 Оболонь 21 4 6 11 12 - 28 18 14 Верес 21 3 7 11 18 - 33 16 15 Металлист 1925 22 4 4 14 22 - 41 16 16 Минай 21 2 8 11 13 - 32 14 Полная таблица

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