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WTA
31 марта 2024, 18:35 | Обновлено 31 марта 2024, 18:39
782
0

Катарина Завацкая – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации в Боготе

31 марта 2024, 18:35 | Обновлено 31 марта 2024, 18:39
782
0
Катарина Завацкая – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

31 марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Боготе.

В финале отбора украинка сыграет против Эльвины Калиевой из США (№216 WTA). Время начала поединка – 18:35 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

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Источник Sport.ua
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