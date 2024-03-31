Катарина Завацкая – Эльвина Калиева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 марта украинская теннисистка Катарина Завацкая (№119 WTA) продолжит выступления в квалификации турнира WTA 250 в Боготе.

В финале отбора украинка сыграет против Эльвины Калиевой из США (№216 WTA). Время начала поединка – 18:35 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

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