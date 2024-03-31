Украинский теннисист впервые сыграл на турнире АТР и взял только 1 гейм
Эрик Ваншельбойм не сумел преодолеть сито квалификации к турниру в Эшториле
Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР 363) впервые сыграл на турнире серии АТР 250.
22-летний украинец провел матч 1-го раунда отбора к грунтовым соревнованиям в Эшториле (Португалия). На старте квалификации Эрик в двух сетах разгромно проиграл Пабло Ямасу Руису (Испания, ATP 152) за 47 минут.
АТР 250 Эшторил. Грунт. Квалификация
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Пабло Ямас Руис (Испания) [5] – 1:6, 0:6
Это была третья встреча теннисистов. Украинец проиграл 2-й очный поединок.
Ямас уже вышел в основу португальского 250-тысячника, в финале отбора переиграв своего соотечественника Давида Хорду Санчеса (АТР 323) 6:2, 7:6.
Ваншельбойм в 2024 году провел 22 матча. На его счету 12 побед и 10 поражений.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Топ-боксеры первого среднего веса устроили в Лас-Вегасе кровавый поединок
Экс-первая ракетка мира отказалась от участия из-за проблем со здоровьем