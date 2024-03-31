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ATP
31 марта 2024, 17:32 | Обновлено 31 марта 2024, 18:16
509
1

Украинский теннисист впервые сыграл на турнире АТР и взял только 1 гейм

Эрик Ваншельбойм не сумел преодолеть сито квалификации к турниру в Эшториле

31 марта 2024, 17:32 | Обновлено 31 марта 2024, 18:16
509
1
Украинский теннисист впервые сыграл на турнире АТР и взял только 1 гейм
Instagram. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (АТР 363) впервые сыграл на турнире серии АТР 250.

22-летний украинец провел матч 1-го раунда отбора к грунтовым соревнованиям в Эшториле (Португалия). На старте квалификации Эрик в двух сетах разгромно проиграл Пабло Ямасу Руису (Испания, ATP 152) за 47 минут.

АТР 250 Эшторил. Грунт. Квалификация

Эрик Ваншельбойм (Украина) – Пабло Ямас Руис (Испания) [5] – 1:6, 0:6

Это была третья встреча теннисистов. Украинец проиграл 2-й очный поединок.

Ямас уже вышел в основу португальского 250-тысячника, в финале отбора переиграв своего соотечественника Давида Хорду Санчеса (АТР 323) 6:2, 7:6.

Ваншельбойм в 2024 году провел 22 матча. На его счету 12 побед и 10 поражений.

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Эрик Ваншельбойм ATP Эшторил
Источник Sport.ua
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