Известна причина отсутствия Михавко в составе Динамо на матч с Ворсклой
Игрок не поехал в Полтаву
Защитник «Динамо» Тарас Михавко пропустит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы», которой состоится в воскресенье, 31 марта (начало – в 15:30).
Сообщается, что игрок имеет небольшое повреждение.
Михавко в Полтаву не поехал, а остался в Киеве, где продолжает восстанавливаться и готовится к следующим матчам.
После возобновления чемпионата Украины Тарас сыграл в основе «Динамо» во всех четырех матчах. В первой половине сезона он пять раз попадал в заявку команды.
Во время международного паузы Михавко помог юношеской сборной Украины U-19 квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы-2024.
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