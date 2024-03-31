Известна причина отсутствия Михавко в составе Динамо на матч с Ворсклой

Защитник «Динамо» Тарас Михавко пропустит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы», которой состоится в воскресенье, 31 марта (начало – в 15:30).

Сообщается, что игрок имеет небольшое повреждение.

Михавко в Полтаву не поехал, а остался в Киеве, где продолжает восстанавливаться и готовится к следующим матчам.

После возобновления чемпионата Украины Тарас сыграл в основе «Динамо» во всех четырех матчах. В первой половине сезона он пять раз попадал в заявку команды.

Во время международного паузы Михавко помог юношеской сборной Украины U-19 квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы-2024.