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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 14:07 | Обновлено 31 марта 2024, 14:14
579
0

Известна причина отсутствия Михавко в составе Динамо на матч с Ворсклой

Игрок не поехал в Полтаву

31 марта 2024, 14:07 | Обновлено 31 марта 2024, 14:14
579
0
Известна причина отсутствия Михавко в составе Динамо на матч с Ворсклой
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко пропустит матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги против «Ворсклы», которой состоится в воскресенье, 31 марта (начало – в 15:30).

Сообщается, что игрок имеет небольшое повреждение.

Михавко в Полтаву не поехал, а остался в Киеве, где продолжает восстанавливаться и готовится к следующим матчам.

После возобновления чемпионата Украины Тарас сыграл в основе «Динамо» во всех четырех матчах. В первой половине сезона он пять раз попадал в заявку команды.

Во время международного паузы Михавко помог юношеской сборной Украины U-19 квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы-2024.

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Тарас Михавко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Динамо Киев травма
Источник ФК Динамо Киев
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