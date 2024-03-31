Капитан Рейнджерс установил рекорд британского футбола
Джеймс Тавернье стал самым результативным британским защитником в истории
Вчера, 30 марта «Рейнджерс» в матче 31-го тура чемпионата Шотландии дома обыграл «Хиберниан» со счетом 3:1. На 26-й минуте счет в матче открыл капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье.
Это позволило ему установить рекорд. Тавернье стал самым результативным защитником в истории британского футбола со 131 голом в активе. Он обошел по этому показателю англичанина Грэма Александера.
Отметим, что за 5 минут до забитого гола Тавернье не реализовал пенальти. 32-летний фланговый защитник выступает за «Рейнджерс» с 2015 года.
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