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31 марта 2024, 14:07 |
385
0

Капитан Рейнджерс установил рекорд британского футбола

Джеймс Тавернье стал самым результативным британским защитником в истории

31 марта 2024, 14:07 |
385
0
Капитан Рейнджерс установил рекорд британского футбола
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 30 марта «Рейнджерс» в матче 31-го тура чемпионата Шотландии дома обыграл «Хиберниан» со счетом 3:1. На 26-й минуте счет в матче открыл капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье.

Это позволило ему установить рекорд. Тавернье стал самым результативным защитником в истории британского футбола со 131 голом в активе. Он обошел по этому показателю англичанина Грэма Александера.

Отметим, что за 5 минут до забитого гола Тавернье не реализовал пенальти. 32-летний фланговый защитник выступает за «Рейнджерс» с 2015 года.

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Джеймс Таверньер Глазго Рейнджерс чемпионат Шотландии по футболу Хиберниан (Шотландия) статистика
Источник Twitter
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