ВИДЕО. Два партнера в нокдауне. Игрок Хиберниана исполнил чудо-штрафной

В субботу, 30 марта, в 31-м туре чемпионата Шотландии отношения выяснили «Глазго Рейнджерс» и «Хиберниан».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Глазго Рейнджерс», который сохранил за собой лидирующую позицию в таблице сезона.

Однако игра оказалась примечательна не своим итогом, а эпизодом по своему ходу. В какой-то момент игрок «Хиберниана», взявшись ввести мяч в игру со штрафного, отправил поочередно в нокдаун двух партнеров.

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К счастью, оба футболиста после оказания помощи смогли продолжить игру.