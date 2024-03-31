Другие новости31 марта 2024, 13:54 | Обновлено 31 марта 2024, 14:03
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ВИДЕО. Два партнера в нокдауне. Игрок Хиберниана исполнил чудо-штрафной
Любопытный момент имел место в чемпионате Шотландии
31 марта 2024, 13:54 | Обновлено 31 марта 2024, 14:03
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В субботу, 30 марта, в 31-м туре чемпионата Шотландии отношения выяснили «Глазго Рейнджерс» и «Хиберниан».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Глазго Рейнджерс», который сохранил за собой лидирующую позицию в таблице сезона.
Однако игра оказалась примечательна не своим итогом, а эпизодом по своему ходу. В какой-то момент игрок «Хиберниана», взявшись ввести мяч в игру со штрафного, отправил поочередно в нокдаун двух партнеров.
Смотрите видео момента в Telegram
К счастью, оба футболиста после оказания помощи смогли продолжить игру.
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