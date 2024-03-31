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31 марта 2024, 12:13 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта

Важные события во всех видах спорта

31 марта 2024, 12:13 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Ворскла – Динамо Киев

Favbet 8.30 – 4.50 – 1.44

17:15 Жирона – Бетис

Favbet 1.76 – 4.16 – 4.88

18:00 Колос – Днепр-1

Favbet 3.54 – 3.10 – 2.33

18:30 Манчестер Сити – Арсенал

Favbet 2.10 – 3.70 – 3.71

22:00 Реал Мадрид – Атлетик

Favbet 1.66 – 4.31 – 5.54

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Источник Sport.ua
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