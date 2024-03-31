ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта

В воскресенье, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Ворскла – Динамо Киев

8.30 – 4.50 – 1.44

17:15 Жирона – Бетис

1.76 – 4.16 – 4.88

18:00 Колос – Днепр-1

3.54 – 3.10 – 2.33

18:30 Манчестер Сити – Арсенал

2.10 – 3.70 – 3.71

22:00 Реал Мадрид – Атлетик

1.66 – 4.31 – 5.54