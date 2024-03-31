Другие новости31 марта 2024, 12:13 |
41
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта
Важные события во всех видах спорта
31 марта 2024, 12:13 |
41
0
В воскресенье, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Ворскла – Динамо Киев
17:15 Жирона – Бетис
18:00 Колос – Днепр-1
18:30 Манчестер Сити – Арсенал
22:00 Реал Мадрид – Атлетик
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 марта 2024, 12:35 7
Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации
Футбол | 30 марта 2024, 19:51 2
Украинский вингер «Челси» провел на поле полный матч
Бокс | 31.03.2024, 06:50
Футбол | 31.03.2024, 08:04
Футбол | 30.03.2024, 23:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.03.2024, 15:03 61
30.03.2024, 19:32 6
30.03.2024, 21:25 9
29.03.2024, 14:41 3
30.03.2024, 17:49 9
29.03.2024, 19:50 7
29.03.2024, 21:10 1
Футбол