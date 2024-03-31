СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта

В воскресенье, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Ливерпуль – Брайтон

1.36 – 6.21 – 8.25

17:15 Жирона – Бетис

1.74 – 4.16 – 5.03

18:30 Манчестер Сити – Арсенал

2.05 – 3.75 – 3.83

22:00 Реал Мадрид – Атлетик

1.66 – 4.31 – 5.34

КИБЕРСПОРТ

21:00 FaZe Clan – NaVi

1.54 – 2.51