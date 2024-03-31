Другие новости31 марта 2024, 11:30 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
31 марта 2024, 11:30 |
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В воскресенье, 31 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Ливерпуль – Брайтон
17:15 Жирона – Бетис
18:30 Манчестер Сити – Арсенал
22:00 Реал Мадрид – Атлетик
КИБЕРСПОРТ
21:00 FaZe Clan – NaVi
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