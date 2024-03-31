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  4. Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
31 марта 2024, 11:34 |
84
0

Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала в Майами

31 марта 2024, 11:34 |
84
0
Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

31 марта состоится финал на хардовом Мастерсе в Майами.

В борьбе за титул сойдутся итальянец Янник Синнер (№3 ATP) и болгарин Григор Димитров (№12 ATP). Время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

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Это будет 4-й матч теннисистов, итальянец выиграл дважды.

Синнер в третий раз будет сражаться в финале этого турнира, оба предыдущих он проиграл. Димитров впервые сыграет в матче за титул в Майами.

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Янник Синнер Григор Димитров ATP Майами смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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