ATP31 марта 2024, 11:34 |
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Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала в Майами
31 марта 2024, 11:34 |
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31 марта состоится финал на хардовом Мастерсе в Майами.
В борьбе за титул сойдутся итальянец Янник Синнер (№3 ATP) и болгарин Григор Димитров (№12 ATP). Время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.
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Это будет 4-й матч теннисистов, итальянец выиграл дважды.
Синнер в третий раз будет сражаться в финале этого турнира, оба предыдущих он проиграл. Димитров впервые сыграет в матче за титул в Майами.
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