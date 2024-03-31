Григор Димитров – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 марта состоится финал на хардовом Мастерсе в Майами.

В борьбе за титул сойдутся итальянец Янник Синнер (№3 ATP) и болгарин Григор Димитров (№12 ATP). Время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

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Это будет 4-й матч теннисистов, итальянец выиграл дважды.

Синнер в третий раз будет сражаться в финале этого турнира, оба предыдущих он проиграл. Димитров впервые сыграет в матче за титул в Майами.

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