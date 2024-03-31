Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Украина сможет выйти из группы на Евро-2024»
Тренер «Миная» – о выходе команды Сергея Реброва на Евро-2024
Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024:
«Ой, вы даже не представляете, как я рад завоеванию сборной Украины путевки на этот футбольный турнир! Смотря оба матча – с боснийцами и исландцами, я так переживал, что восприятие этого достижения команды Сергея Реброва было особенным.
Для страны и всего украинского футбола это очень важное событие. На мой взгляд, Украина на чемпионате Европы сможет выйти из группы. Уверен в этом на сто процентов!».
Напомним, соперниками Украины по группе на Евро-2024 будут Бельгия, Словакия и Румыния.
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