Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Украина сможет выйти из группы на Евро-2024»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович прокомментировал выход сборной Украины на Евро-2024:

«Ой, вы даже не представляете, как я рад завоеванию сборной Украины путевки на этот футбольный турнир! Смотря оба матча – с боснийцами и исландцами, я так переживал, что восприятие этого достижения команды Сергея Реброва было особенным.

Для страны и всего украинского футбола это очень важное событие. На мой взгляд, Украина на чемпионате Европы сможет выйти из группы. Уверен в этом на сто процентов!».

Напомним, соперниками Украины по группе на Евро-2024 будут Бельгия, Словакия и Румыния.