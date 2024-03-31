WTA31 марта 2024, 10:05 | Обновлено 31 марта 2024, 10:15
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Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы
Украинки поборются за трофей на турнире в США
31 марта 2024, 10:05 | Обновлено 31 марта 2024, 10:15
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Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок заявлены в парном разряде на турнир WTA в Чарльстоне (США).
В первом раунде соревнований украинки сойдутся с дуэтом в составе американки Софи Чанг и Сюй Ифань.
Встреча запланирована на 2 апреля, время начала – в 18:00 по Киеву.
Напомним, Людмила и Надежда Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.
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