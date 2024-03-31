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  4. Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы
WTA
31 марта 2024, 10:05 | Обновлено 31 марта 2024, 10:15
102
1

Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы

Украинки поборются за трофей на турнире в США

31 марта 2024, 10:05 | Обновлено 31 марта 2024, 10:15
102
1
Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок заявлены в парном разряде на турнир WTA в Чарльстоне (США).

В первом раунде соревнований украинки сойдутся с дуэтом в составе американки Софи Чанг и Сюй Ифань.

Встреча запланирована на 2 апреля, время начала – в 18:00 по Киеву.

Напомним, Людмила и Надежда Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.

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Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Чарльстон Софи Чанг Сюй Ифань
Источник WTA
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