Сестры Киченок выступят в Чарльстоне в паре. Известны соперницы

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок заявлены в парном разряде на турнир WTA в Чарльстоне (США).

В первом раунде соревнований украинки сойдутся с дуэтом в составе американки Софи Чанг и Сюй Ифань.

Встреча запланирована на 2 апреля, время начала – в 18:00 по Киеву.

Напомним, Людмила и Надежда Киченок выступят за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Румынии, который состоится 12-13 апреля.