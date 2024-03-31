Чемпионат Бельгии. Андерлехт начал второй этап, победив Анверпен
Начались матчи в шестерке лучших
В этом году чемпионат Бельгии по футболу проходит по следующей схеме: 16 команд играют 30 матчей в два круга, тогда первые шесть команд разыгрывают медали, следующие шесть определяют, кто попадет в плей-офф Лиги Европы, а четыре неудачника решат, кто один останется, кто один будет играть в плей-офф с командой второго дивизона и какие две команды вылетят напрямую.
В первой шестерке стартовым матчем была игра команд, занявших второе и третье места на первом этапе. В ней «Андерлехт» минимально победил «Антверпен».
Чемпионат Бельгии. Второй этап. 1 тур
Андерлехт – Анетверпен – 1:0
Гол: Сарделла, 52
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