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Украина. Премьер лига
31 марта 2024, 05:20 | Обновлено 31 марта 2024, 06:06
96
0

ФОТО. Днепр-1 потренировался накануне матча против Колоса

Матч состоится в воскресенье, 31 марта

31 марта 2024, 05:20 | Обновлено 31 марта 2024, 06:06
96
0
ФОТО. Днепр-1 потренировался накануне матча против Колоса
СК Днепр-1

Днепровский «Днепр-1» проведет в воскресенье матч 22 тура чемпионата Украины по футболу против ковалевского «Колоса». Игра пройдет в Ковалевке и начнется 31 марта в 18:00.

Команда Юрия Максимова накануне провела тренировку на стадионе НТК им. Банникова, а уже в Ковалевку поедет завтра.

В заявку команды на игру попал 21 футболист.

Вашему вниманию фото по тренировке команды. Отметим, что на стадионе присутствовали бывшие футболисты бывшего «Днепра» – Евгений Селезнев и Александр Алиев.

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Источник СК Днепр-1
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