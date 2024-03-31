Украина. Премьер лига31 марта 2024, 05:20 | Обновлено 31 марта 2024, 06:06
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ФОТО. Днепр-1 потренировался накануне матча против Колоса
Матч состоится в воскресенье, 31 марта
31 марта 2024, 05:20 | Обновлено 31 марта 2024, 06:06
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Днепровский «Днепр-1» проведет в воскресенье матч 22 тура чемпионата Украины по футболу против ковалевского «Колоса». Игра пройдет в Ковалевке и начнется 31 марта в 18:00.
Команда Юрия Максимова накануне провела тренировку на стадионе НТК им. Банникова, а уже в Ковалевку поедет завтра.
В заявку команды на игру попал 21 футболист.
Вашему вниманию фото по тренировке команды. Отметим, что на стадионе присутствовали бывшие футболисты бывшего «Днепра» – Евгений Селезнев и Александр Алиев.
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