ФОТО. Днепр-1 потренировался накануне матча против Колоса

Днепровский «Днепр-1» проведет в воскресенье матч 22 тура чемпионата Украины по футболу против ковалевского «Колоса». Игра пройдет в Ковалевке и начнется 31 марта в 18:00.

Команда Юрия Максимова накануне провела тренировку на стадионе НТК им. Банникова, а уже в Ковалевку поедет завтра.

В заявку команды на игру попал 21 футболист.

Вашему вниманию фото по тренировке команды. Отметим, что на стадионе присутствовали бывшие футболисты бывшего «Днепра» – Евгений Селезнев и Александр Алиев.