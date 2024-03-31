Марьян ШВЕД: «Мы должны стать чемпионами»

Вингер донецкого «Шахтера» Мар'ян Швед пообщался с клубной прессслужбой, ответив на вопрос об игре 22 тура УПЛ против «Оболони» (3:0), в которой он оформил дубль и отдал ассист.

– Марьян, с победой! Каким был матч с «Оболонью» после длительного игрового перерыва?

– Команда имела выходные, поэтому игроки, которые не были в расположении национальных сборных, отдохнули. Перерыв положительно повлиял на команду, что подтверждает наша победа.



– На твоем счете голевая передача и дубль. Можно смело называть тебя игроком матча. Как прокомментируешь свою результативность?

– Моя результативность – командная награда. В первом забитом мяче прекрасно открылся Сикан, и я ему покатил. Второй гол стал следствием отрабатываемого на тренировках прессинга, а в третьем повезло.

– Довольно долго длился период твоего восстановления. Как чувствуешь себя?

– Уже ничего не беспокоит. Все отлично сложилось как для меня, так и для команды.



– В эпизоде с первым забитым мячом рефери долго просматривал VAR. Был ли у вас вопрос о том моменте?

– Может быть, был офсайд, но я его не видел. Конечно, было бы досадно, если бы гол не засчитали, ведь первый мяч всегда важен для команды, после него легче играть.



– В конце первого тайма произошло серьезное столкновение с игроком «Оболони», он получил красную карточку. После удаления стало легче играть?

– Я обыгрывал соперника, он сзади влетел в меня, и повезло, что был только удар. Не скажу, что сильно чувствовалось удаление, ведь они нас прессинговали, но, конечно, это сказывалось и нам было легче играть.



– После матча с «Оболонью» можно сказать, что ты в отличной форме. Как оцениваешь свои физические кондиции?

– И мне и команде все удавалось. Нужно дальше работать и идти к своей цели – чемпионству.



– «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице. Есть ли волнение за результат и что говорит главный тренер?

– «Шахтер» всегда борется за чемпионство и должен его получать каждый год, поэтому есть ответственность перед болельщиками и клубом. Мы должны стать чемпионами, и каждую игру будем стремиться к своей цели.