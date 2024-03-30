Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Чарльстоне
В основе сыграют четыре украинки
Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, который будет сыгран на следующей неделе.
В основе по рейтингу сыграют четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Свитолина (№17 WTA) получила 7-й номер посева и начнет турнир матчем против победительницы матча Тамара Корпач (№77 WTA) – теннисистка из квалификации.
13-я сеяная Ястремская (№33 WTA) во втором круге сразится с Магдой Линетт (№55 WTA) или Петрой Мартич (№60 WTA).
Калинина (№36 WTA) в статусе 15-го номера посева стартует поединком второго раунда против победительницы матча Каролин Возняцки (№129 WTA) [WC] – теннисистка из квалификации.
16-я сеяная Цуренко (№40 WTA) в матче второго раунда сыграет с Ариной Родионовой (№98 WTA) или Юлией Путинцевой (№68 WTA).
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