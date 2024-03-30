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WTA
30 марта 2024, 22:16 | Обновлено 30 марта 2024, 22:19
652
2

Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Чарльстоне

В основе сыграют четыре украинки

30 марта 2024, 22:16 | Обновлено 30 марта 2024, 22:19
652
2
Украинки узнали первых соперниц в основной сетке турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка основной сетки грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, который будет сыгран на следующей неделе.

В основе по рейтингу сыграют четыре украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Свитолина (№17 WTA) получила 7-й номер посева и начнет турнир матчем против победительницы матча Тамара Корпач (№77 WTA) – теннисистка из квалификации.

13-я сеяная Ястремская (№33 WTA) во втором круге сразится с Магдой Линетт (№55 WTA) или Петрой Мартич (№60 WTA).

Калинина (№36 WTA) в статусе 15-го номера посева стартует поединком второго раунда против победительницы матча Каролин Возняцки (№129 WTA) [WC] – теннисистка из квалификации.

16-я сеяная Цуренко (№40 WTA) в матче второго раунда сыграет с Ариной Родионовой (№98 WTA) или Юлией Путинцевой (№68 WTA).

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WTA Чарльстон Элина Свитолина Даяна Ястремская Ангелина Калинина Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Fdail
Мінімум Еліни - півфінал/фінал. Для ґрунту доволі прохідна сітка, де практично кожна або явно не ґрунтовичка, або явно не в формі. На Калініну очікує реванш з Кароліною , але вже у більш повільних і по логіці більш зручних умовах для датчанки, ніж у Маямі. Але й Геля на ґрунті грає більш якісно, тому подивимось.
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