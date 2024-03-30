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Астон Вилла
30.03.2024 19:30 – FT 2 : 0
Вулверхэмптон
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Англия
30 марта 2024, 21:33 | Обновлено 30 марта 2024, 21:37
116
0

Борьба за ЛЧ продолжается. Астон Вилла обыграла Вулверхэмптон в Бирмингеме

Команда Унаи Эмери забила два безответных гола в непростом матче

30 марта 2024, 21:33 | Обновлено 30 марта 2024, 21:37
116
0
Борьба за ЛЧ продолжается. Астон Вилла обыграла Вулверхэмптон в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 30-го тур АПЛ, в котором «Астон Вилла» переиграла «Вулверхэмптон» с преимуществом в два мяча.

Команда Унаи Эмери забила по голу в каждом из таймов, сумев при этом не пропустить.

«Астон Вилла» продолжает претендовать на зону Лиги чемпионов. У главного конкурента за 4-е место, «Тоттенхэма», на три очка меньше, но есть игра в запасе.

«Вулверхэмптон» располагается в середине турнирной таблицы.

Чемпионат Англии. 30-й тур

«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 2:0
Голы: Диаби (36), Конса (65).

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Вулверхэмптон Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Унаи Эмери
Источник Sport.ua
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