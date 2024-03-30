Борьба за ЛЧ продолжается. Астон Вилла обыграла Вулверхэмптон в Бирмингеме

Состоялся матч 30-го тур АПЛ, в котором «Астон Вилла» переиграла «Вулверхэмптон» с преимуществом в два мяча.

Команда Унаи Эмери забила по голу в каждом из таймов, сумев при этом не пропустить.

«Астон Вилла» продолжает претендовать на зону Лиги чемпионов. У главного конкурента за 4-е место, «Тоттенхэма», на три очка меньше, но есть игра в запасе.

«Вулверхэмптон» располагается в середине турнирной таблицы.

Чемпионат Англии. 30-й тур

«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 2:0

Голы: Диаби (36), Конса (65).

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