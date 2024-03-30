Борьба за ЛЧ продолжается. Астон Вилла обыграла Вулверхэмптон в Бирмингеме
Команда Унаи Эмери забила два безответных гола в непростом матче
Состоялся матч 30-го тур АПЛ, в котором «Астон Вилла» переиграла «Вулверхэмптон» с преимуществом в два мяча.
Команда Унаи Эмери забила по голу в каждом из таймов, сумев при этом не пропустить.
«Астон Вилла» продолжает претендовать на зону Лиги чемпионов. У главного конкурента за 4-е место, «Тоттенхэма», на три очка меньше, но есть игра в запасе.
«Вулверхэмптон» располагается в середине турнирной таблицы.
Чемпионат Англии. 30-й тур
«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон» – 2:0
Голы: Диаби (36), Конса (65).
BIG THREE POINTS. UTV! 😍 pic.twitter.com/eXAOLLs2Bz— Aston Villa (@AVFCOfficial) March 30, 2024
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