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  4. Сыграет ли Ярмолюк с дьяволами? Известные составы на матч Брентфорд – МЮ
Англия
30 марта 2024, 21:19 |
611
0

Сыграет ли Ярмолюк с дьяволами? Известные составы на матч Брентфорд – МЮ

Поединок начнется в 22:00

30 марта 2024, 21:19 |
611
0
Сыграет ли Ярмолюк с дьяволами? Известные составы на матч Брентфорд – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. За лондонский клуб с первых минут сыграет украинский хавбек Егор Ярмолюк, для которого это будет первый выход в стартовом составе «Брентфорда» в 2024 году.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Егор Ярмолюк Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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