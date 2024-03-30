Англия30 марта 2024, 21:19 |
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Сыграет ли Ярмолюк с дьяволами? Известные составы на матч Брентфорд – МЮ
Поединок начнется в 22:00
30 марта 2024, 21:19 |
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В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Коммьюнити».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот поединок. За лондонский клуб с первых минут сыграет украинский хавбек Егор Ярмолюк, для которого это будет первый выход в стартовом составе «Брентфорда» в 2024 году.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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