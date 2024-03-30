ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Активный первый тайм от украинского хавбека
В матче чемпионата Англии между Челси и Бернли украинский хавбек Михаил Мудрик заработал пенальти, когда ворвался в штрафную и был сбит Лоренцо Ассиньоном.
Игрок за вторую желтую карточку был удален с поля. Арбитр просмотрел эпизод на VAR и подтвердил пенальти и второе предупреждение. Удаление за споры с арбитром заработал и тренер соперника Венсан Компани.
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Мудрику пенальти исполнить не дали, но Коул Палмер сумел красиво исполнить удар с точки и сделал счет 1:0.
Ранее Мудрик в этом матче сделал результативную передачу, но гол отменили из-за игры рукой Акселя Дисаси.
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