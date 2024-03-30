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  4. ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Англия
30 марта 2024, 17:49 | Обновлено 30 марта 2024, 18:00
12367
8

ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол

Активный первый тайм от украинского хавбека

30 марта 2024, 17:49 | Обновлено 30 марта 2024, 18:00
12367
8
ВИДЕО. Мудрик заработал пенальти и удаление соперника, Челси забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В матче чемпионата Англии между Челси и Бернли украинский хавбек Михаил Мудрик заработал пенальти, когда ворвался в штрафную и был сбит Лоренцо Ассиньоном.

Игрок за вторую желтую карточку был удален с поля. Арбитр просмотрел эпизод на VAR и подтвердил пенальти и второе предупреждение. Удаление за споры с арбитром заработал и тренер соперника Венсан Компани.

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Мудрику пенальти исполнить не дали, но Коул Палмер сумел красиво исполнить удар с точки и сделал счет 1:0.

Ранее Мудрик в этом матче сделал результативную передачу, но гол отменили из-за игры рукой Акселя Дисаси.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Jeka23
Хоч Михайло і грає так собі, багато помиляється, але по факту зробив результат для команди, заробивши пенельті і вилучення суперника.
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+5
Gargantua
нет вопросов
защитник не играл в мяч
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
Диванний Експерт
Що узкоговорящі ще тут роблять?Чому далі вживаєте орківську говірку?
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0
Avk2307
😭
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-2
Mr Voevudskiy
Гейтеры, как дела?)
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-5
Показать Скрыть 1 ответ
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