Англия30 марта 2024, 17:35 | Обновлено 30 марта 2024, 17:38
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У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой
Гол лондонцев отменен после просмотра видеоповтора
30 марта 2024, 17:35 | Обновлено 30 марта 2024, 17:38
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В субботу, 30 марта, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Бернли». Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел сегодня в стартовом составе. На 20-й минуте матча украинец отдал передачу на Акселя Дисаси, который отправил мяч в сетку ворот, однако этот гол судьи, после просмотра VAR, не засчитали из-за игры рукой.
В этом сезоне АПЛ Мудрик провел 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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