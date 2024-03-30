Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой
Англия
30 марта 2024, 17:35 | Обновлено 30 марта 2024, 17:38
158
0

У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой

Гол лондонцев отменен после просмотра видеоповтора

30 марта 2024, 17:35 | Обновлено 30 марта 2024, 17:38
158
0
У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 30 марта, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Бернли». Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел сегодня в стартовом составе. На 20-й минуте матча украинец отдал передачу на Акселя Дисаси, который отправил мяч в сетку ворот, однако этот гол судьи, после просмотра VAR, не засчитали из-за игры рукой.

В этом сезоне АПЛ Мудрик провел 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

По теме:
Матч-триллер в АПЛ. Ньюкасл совершил суперкамбэк в игре против Вест Хэма
Тоттенхэм – Лутон Таун. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом
Аксель Дисаси Михаил Мудрик Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Бернли VAR
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата
Футбол | 30 марта 2024, 09:02 7
Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата
Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата

Легендарный француз не приедет работать в Мюнхен

Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Бокс | 30 марта 2024, 08:30 9
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит

Игорь может удивить

ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Футбол | 29.03.2024, 21:10
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.03.2024, 16:05
Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Футбол | 29.03.2024, 20:18
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией
И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией
28.03.2024, 16:10 2
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
28.03.2024, 17:11 1
Теннис
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 3
Футбол
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 6
Теннис
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем