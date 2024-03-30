У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой

В субботу, 30 марта, проходит матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Челси» и «Бернли». Игра проходит в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик вышел сегодня в стартовом составе. На 20-й минуте матча украинец отдал передачу на Акселя Дисаси, который отправил мяч в сетку ворот, однако этот гол судьи, после просмотра VAR, не засчитали из-за игры рукой.

В этом сезоне АПЛ Мудрик провел 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.