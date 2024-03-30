Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ростислав ЛЯХ: «Теперь мотивация Руха стала вдвое большей»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 19:34 |
530
0

Ростислав ЛЯХ: «Теперь мотивация Руха стала вдвое большей»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с ЛНЗ

30 марта 2024, 19:34 |
530
0
Ростислав ЛЯХ: «Теперь мотивация Руха стала вдвое большей»
ФК Рух. Ростислав Лях

Защитник львовского «Руха» Ростислав Лях поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ:

«Рух» сейчас демонстрирует хорошие результаты и такой старт официальных матчей в 2024 году очень приятен для нас. Теперь наша мотивация вдвое больше, ведь мы понимаем какая ответственность ложится на команду в связи с нашим турнирным положением. «Рух» хочет продолжать эту победную серию и каждый из нас будет делать для этого все возможное.

Следующий матч «Рух» сыграет против ЛНЗ и мы хотим отдать должок нашему сопернику. Сейчас мы тренируемся в обычном режиме. В то же время вернулись наши сборники и команда очень рассчитывает на них. Важно, чтобы все игроки подошли к следующему матчу в хорошем функциональном и эмоциональном состоянии. Сейчас у нас позитивный настрой и мы готовимся к понедельничной игре.

Внутри команды мы иногда шутим, что на выезде у нас лучшие результаты, чем дома, мол, мы там набираем больше очков. На самом деле это все шутки и не более чем случайность, потому что и дома у нас были хорошие матчи, но нам не всегда везло. «Рух» ждет болельщиков на стадионе, ведь поддержка фанатов для нас очень важна и надеюсь, что мы сможем их порадовать хорошими результатами и возьмем три очка уже в ближайшем домашнем матче».

Матч «Рух» – ЛНЗ состоится 1 апреля в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Марино ПУШИЧ: «Отличная командная работа, важная победа. Двигаемся дальше»
Роман ГРИГОРЧУК: «Пока у меня нет никаких планов»
Сергей ШИЩЕНКО: «Хочу извиниться перед фанатами и президентом Полесья»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Ростислав Лях
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
Футбол | 29 марта 2024, 20:40 0
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой
ЕвроЛунин. Реал доволен прогрессом украинца и его трансферной ценой

Даже если продадут, то за большие деньги

ВІДЕО. У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой
Футбол | 30 марта 2024, 17:35 12
ВІДЕО. У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой
ВІДЕО. У Мудрика забрали ассист. Гол Челси отменен из-за игры рукой

Гол лондонцев отменен после просмотра видеоповтора

Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Футбол | 30.03.2024, 20:03
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Почеттино высказался о поединке АПЛ, в котором Мудрик отыграл полный матч
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Футбол | 30.03.2024, 12:35
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Футбол | 30.03.2024, 15:03
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Бенефис Шведа. Шахтер не заметил Оболонь в Киеве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
28.03.2024, 22:12 6
Футбол
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
30.03.2024, 05:50 16
Футбол
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
30.03.2024, 08:30 9
Бокс
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем