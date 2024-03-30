Ростислав ЛЯХ: «Теперь мотивация Руха стала вдвое большей»

Защитник львовского «Руха» Ростислав Лях поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против черкасского ЛНЗ:

«Рух» сейчас демонстрирует хорошие результаты и такой старт официальных матчей в 2024 году очень приятен для нас. Теперь наша мотивация вдвое больше, ведь мы понимаем какая ответственность ложится на команду в связи с нашим турнирным положением. «Рух» хочет продолжать эту победную серию и каждый из нас будет делать для этого все возможное.

Следующий матч «Рух» сыграет против ЛНЗ и мы хотим отдать должок нашему сопернику. Сейчас мы тренируемся в обычном режиме. В то же время вернулись наши сборники и команда очень рассчитывает на них. Важно, чтобы все игроки подошли к следующему матчу в хорошем функциональном и эмоциональном состоянии. Сейчас у нас позитивный настрой и мы готовимся к понедельничной игре.

Внутри команды мы иногда шутим, что на выезде у нас лучшие результаты, чем дома, мол, мы там набираем больше очков. На самом деле это все шутки и не более чем случайность, потому что и дома у нас были хорошие матчи, но нам не всегда везло. «Рух» ждет болельщиков на стадионе, ведь поддержка фанатов для нас очень важна и надеюсь, что мы сможем их порадовать хорошими результатами и возьмем три очка уже в ближайшем домашнем матче».

Матч «Рух» – ЛНЗ состоится 1 апреля в 18:00 по киевскому времени.