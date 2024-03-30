Вингер Черноморца оформил хет-трик за 11 минут
Артур Авагимян оформил три гола за короткий промежуток времени
В матче чемпионата Украины между «Полесьем» и «Черноморцем» в составе одесской команды три мяча забил атакующий хавбек Артур Авагимян.
При этом долгое время команды не могли забить, однако с 53-й по 64-й минуты Авагимян успел оформить хет-трик, в том числе забил красивый гол ударом со штрафного.
27-летний Авагимян в нынешнем сезоне оформил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах.
«Черноморец» и «Полесье» до этой встречи находились на серии из трех поражений.
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