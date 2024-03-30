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  4. Вингер Черноморца оформил хет-трик за 11 минут
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 17:05 | Обновлено 30 марта 2024, 17:28
648
2

Вингер Черноморца оформил хет-трик за 11 минут

Артур Авагимян оформил три гола за короткий промежуток времени

30 марта 2024, 17:05 | Обновлено 30 марта 2024, 17:28
648
2
Вингер Черноморца оформил хет-трик за 11 минут
ФК Черноморец. Артур Авагимян

В матче чемпионата Украины между «Полесьем» и «Черноморцем» в составе одесской команды три мяча забил атакующий хавбек Артур Авагимян.

При этом долгое время команды не могли забить, однако с 53-й по 64-й минуты Авагимян успел оформить хет-трик, в том числе забил красивый гол ударом со штрафного.

27-летний Авагимян в нынешнем сезоне оформил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах.

«Черноморец» и «Полесье» до этой встречи находились на серии из трех поражений.

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Артур Авагимян Черноморец Одесса Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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