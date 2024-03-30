Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 30 марта, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Олега Шандрука и Юрия Вернидуба на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Гакман, Дахновский, Кучеров, Кучеренко, Шастал, Смиян, Мрвалевич, Кухарук, Яго.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Вакулко, Задерака, Микитишин, Принс Аду.