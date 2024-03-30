Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Матч 22-го тура УПЛ начнется в 18:00
Сегодня, 30 марта, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.
Стали известны стартовые составы команд Олега Шандрука и Юрия Вернидуба на матч:
«Верес»: Паст, Вовченко, Гакман, Дахновский, Кучеров, Кучеренко, Шастал, Смиян, Мрвалевич, Кухарук, Яго.
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Вакулко, Задерака, Микитишин, Принс Аду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Гарсия рассказал о переходе в Жирону
Поединок 30-го тура АПЛ состоится 30 марта в 17:00 по Киеву