Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 16:56 |
218
0

Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч 22-го тура УПЛ начнется в 18:00

30 марта 2024, 16:56 |
218
0
Верес – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
НК Верес. Стадион Авангард

Сегодня, 30 марта, «Верес» на стадионе «Авангард» в Ровно в матче двадцать второго тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 2-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Олега Шандрука и Юрия Вернидуба на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Гакман, Дахновский, Кучеров, Кучеренко, Шастал, Смиян, Мрвалевич, Кухарук, Яго.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго, Кузык, Бизимана, Вакулко, Задерака, Микитишин, Принс Аду.

По теме:
Бенефис Авагимяна. Черноморец в гостях разгромил Полесье
Колос – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Вице-президент Кривбасса: «Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Кривбасс стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Футбол | 29 марта 2024, 20:18 0
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»

Эрик Гарсия рассказал о переходе в Жирону

Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом
Футбол | 30 марта 2024, 16:20 0
Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом
Эвертон объяснил, почему Миколенко не попал в заявку на матч с Борнмутом

Поединок 30-го тура АПЛ состоится 30 марта в 17:00 по Киеву

Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Бокс | 29.03.2024, 19:50
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
Большие бои. Стал известен андеркард поединка Усик – Фьюри
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Футбол | 29.03.2024, 21:10
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Футбол | 30.03.2024, 12:35
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
28.03.2024, 17:11 1
Теннис
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
29.03.2024, 01:57
Бокс
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
29.03.2024, 12:46 12
Футбол
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем