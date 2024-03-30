Вице-президент Кривбасса: «Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему»

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин заявил, что команда не планирует переезд из Кривого Рога из-за частых воздушных тревог:

«С самого начала восстановления УПЛ, в начале лета 2022 года, клубом было принято решение, что мы будем жить и тренироваться в Кривом Роге. Далее было полсезона на выезде, и вот при первой возможности, когда врага оттеснили за Херсон, мы получили разрешение и начали играть в родном городе. Клуб параллельно делал трансляции для болельщиков в бомбоубежищах: домашних и выездных матчей, организовывал дополнительную минимальную квоту для входа болельщиков на стадион еще в первом круге. Все это время мы делали все возможное, чтобы футбол был ближе к болельщикам. Иначе для кого и для чего мы играем?

Футбол – это то, что приносит положительные эмоции, которых так сейчас не хватает. Футбол – это то, что отвлекает от всего ужаса, происходящего вокруг. Уверен, что 650 000 жителей нашего города, которые остались жить в Кривом Роге или вынужденно переехали с временно оккупированных территорий, заслуживают того, чтобы иметь разрядку в виде футбола. Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему».

Ранее Артем Гагарин рассказал, где «Кривбасс» планирует играть матчи еврокубков в следующем сезоне.