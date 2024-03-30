Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-президент Кривбасса: «Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 17:14 |
305
0

Вице-президент Кривбасса: «Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему»

Артем Гагарин заявил, что команда не планирует переезд из-за частых воздушных тревог

30 марта 2024, 17:14 |
305
0
Вице-президент Кривбасса: «Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин заявил, что команда не планирует переезд из Кривого Рога из-за частых воздушных тревог:

«С самого начала восстановления УПЛ, в начале лета 2022 года, клубом было принято решение, что мы будем жить и тренироваться в Кривом Роге. Далее было полсезона на выезде, и вот при первой возможности, когда врага оттеснили за Херсон, мы получили разрешение и начали играть в родном городе. Клуб параллельно делал трансляции для болельщиков в бомбоубежищах: домашних и выездных матчей, организовывал дополнительную минимальную квоту для входа болельщиков на стадион еще в первом круге. Все это время мы делали все возможное, чтобы футбол был ближе к болельщикам. Иначе для кого и для чего мы играем?

Футбол – это то, что приносит положительные эмоции, которых так сейчас не хватает. Футбол – это то, что отвлекает от всего ужаса, происходящего вокруг. Уверен, что 650 000 жителей нашего города, которые остались жить в Кривом Роге или вынужденно переехали с временно оккупированных территорий, заслуживают того, чтобы иметь разрядку в виде футбола. Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему».

Ранее Артем Гагарин рассказал, где «Кривбасс» планирует играть матчи еврокубков в следующем сезоне.

По теме:
Бенефис Авагимяна. Черноморец в гостях разгромил Полесье
Колос – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Вингер Черноморца оформил хет-трик за 11 минут
Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу воздушная тревога
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Футбол | 29 марта 2024, 21:10 1
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука

Команда поздравила Романа с выходом на чемпионат Европы

Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Футбол | 30 марта 2024, 16:07 0
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли

Поединок начнется в 17:00 30 марта

Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Футбол | 30.03.2024, 05:50
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Сборная Украины благодаря двум победам поднимется в рейтинге ФИФА
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.03.2024, 11:30
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Теннис | 29.03.2024, 22:33
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Стал известен первый финалист Мастерса в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией
И они туда же. Двукратные чемпионы мира готовы сыграть спарринг с россией
28.03.2024, 16:10 2
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
28.03.2024, 17:11 1
Теннис
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 3
Футбол
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
Бой Тайсона с блогером могут отменить, если Майк не пройдет необычный тест
29.03.2024, 05:09 3
Бокс
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
29.03.2024, 12:46 12
Футбол
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
29.03.2024, 01:57
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем