Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ДЕБЕЛКО: «Реабилитация от травмы подходит к завершению»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 16:10 |
86
0

Роман ДЕБЕЛКО: «Реабилитация от травмы подходит к завершению»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал о процессе восстановления после повреждения

30 марта 2024, 16:10 |
86
0
Роман ДЕБЕЛКО: «Реабилитация от травмы подходит к завершению»
ФК Кривбасс. Роман Дебелко

Полузащитник «Кривбасса» Роман Дебелко рассказал о процессе восстановления после повреждения.

– Роман, ты давно не выходил на поле из-за травмы. Как сейчас проходит твое восстановление?

– Шаг за шагом восстанавливаюсь. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем вернусь на футбольное поле и смогу помочь «Кривбассу».

– Какой характер травмы и на какой стадии твое восстановление?

– Небольшое повреждение тазобедренного сустава. Сейчас уже острая стадия позади. Реабилитация подходит к завершению. Поэтому уже не могу дождаться возвращения на поле.

– Что сложнее: играть на поле или смотреть матч с трибуны?

– Честно, иногда труднее психологически смотреть со стороны. Эмоции переполняют, переживаешь за партнеров. Поэтому для меня лично лучше быть на поле, чем на трибуне.

– В команде много новичков, растет конкуренция. Как бы оценил действия новобранцев?

– Только положительно. Все молодцы, очень стараются. Все в команде всегда помогают новичкам как можно быстрее адаптироваться к коллективу, нашему стилю игры. Можно отметить Принса, который уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат. Те же Даня Соса и Джихад Бизимана: видим, как они прогрессируют и удачно выступают за свои национальные сборные.

– Прогнозы – вещь неблагодарная. Но все же когда ждать твоего возвращения на поле?

– Не хочется давать прогнозов, ведь мы уже столько прогнозировали... Как только все будет хорошо – я вернусь.

По теме:
Бенефис Авагимяна. Черноморец в гостях разгромил Полесье
Колос – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Вице-президент Кривбасса: «Мы будем играть в Кривом Роге вопреки всему»
Роман Дебелко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
Футбол | 30 марта 2024, 05:23 3
Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?
Какую оценку получил Анатолий Трубин за сухой матч Бенфики?

«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»

Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Футбол | 30 марта 2024, 12:35 5
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?
Сидорчук оштрафован за футбольный цирк. Что случилось в Бельгии?

Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации

Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Футбол | 29.03.2024, 20:18
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Футбол | 30.03.2024, 16:07
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Футбол | 29.03.2024, 22:48
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Барселона предложила суперталанту новый контракт с клаусулой 1 млрд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
28.03.2024, 17:11 1
Теннис
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
29.03.2024, 21:10 1
Футбол
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 3
Футбол
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
«Нейтралка» уничтожена. Определена вторая финалистка супертурнира в Майами
29.03.2024, 04:39 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем