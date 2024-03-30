Роман ДЕБЕЛКО: «Реабилитация от травмы подходит к завершению»

Полузащитник «Кривбасса» Роман Дебелко рассказал о процессе восстановления после повреждения.

– Роман, ты давно не выходил на поле из-за травмы. Как сейчас проходит твое восстановление?

– Шаг за шагом восстанавливаюсь. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем вернусь на футбольное поле и смогу помочь «Кривбассу».

– Какой характер травмы и на какой стадии твое восстановление?

– Небольшое повреждение тазобедренного сустава. Сейчас уже острая стадия позади. Реабилитация подходит к завершению. Поэтому уже не могу дождаться возвращения на поле.

– Что сложнее: играть на поле или смотреть матч с трибуны?

– Честно, иногда труднее психологически смотреть со стороны. Эмоции переполняют, переживаешь за партнеров. Поэтому для меня лично лучше быть на поле, чем на трибуне.

– В команде много новичков, растет конкуренция. Как бы оценил действия новобранцев?

– Только положительно. Все молодцы, очень стараются. Все в команде всегда помогают новичкам как можно быстрее адаптироваться к коллективу, нашему стилю игры. Можно отметить Принса, который уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат. Те же Даня Соса и Джихад Бизимана: видим, как они прогрессируют и удачно выступают за свои национальные сборные.

– Прогнозы – вещь неблагодарная. Но все же когда ждать твоего возвращения на поле?

– Не хочется давать прогнозов, ведь мы уже столько прогнозировали... Как только все будет хорошо – я вернусь.