Роман ДЕБЕЛКО: «Реабилитация от травмы подходит к завершению»
Полузащитник «Кривбасса» рассказал о процессе восстановления после повреждения
Полузащитник «Кривбасса» Роман Дебелко рассказал о процессе восстановления после повреждения.
– Роман, ты давно не выходил на поле из-за травмы. Как сейчас проходит твое восстановление?
– Шаг за шагом восстанавливаюсь. Надеюсь, что уже в ближайшем будущем вернусь на футбольное поле и смогу помочь «Кривбассу».
– Какой характер травмы и на какой стадии твое восстановление?
– Небольшое повреждение тазобедренного сустава. Сейчас уже острая стадия позади. Реабилитация подходит к завершению. Поэтому уже не могу дождаться возвращения на поле.
– Что сложнее: играть на поле или смотреть матч с трибуны?
– Честно, иногда труднее психологически смотреть со стороны. Эмоции переполняют, переживаешь за партнеров. Поэтому для меня лично лучше быть на поле, чем на трибуне.
– В команде много новичков, растет конкуренция. Как бы оценил действия новобранцев?
– Только положительно. Все молодцы, очень стараются. Все в команде всегда помогают новичкам как можно быстрее адаптироваться к коллективу, нашему стилю игры. Можно отметить Принса, который уверенно вошел с первых матчей и сразу дал результат. Те же Даня Соса и Джихад Бизимана: видим, как они прогрессируют и удачно выступают за свои национальные сборные.
– Прогнозы – вещь неблагодарная. Но все же когда ждать твоего возвращения на поле?
– Не хочется давать прогнозов, ведь мы уже столько прогнозировали... Как только все будет хорошо – я вернусь.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Орлы» выиграли домашний матч у команды «Шавеш»
Главные тренеры и капитаны Вестерло и Генка получили дисквалификации