Англия30 марта 2024, 16:07 |
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Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Поединок начнется в 17:00 30 марта
30 марта 2024, 16:07 |
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В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет этот поединок в стартовом составе.
Начало матча запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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