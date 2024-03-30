Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет этот поединок в стартовом составе.

Начало матча запланировано в 17:00 по киевскому времени.