Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Англия
30 марта 2024, 16:07 |
330
0

Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли

Поединок начнется в 17:00 30 марта

30 марта 2024, 16:07 |
330
0
Сыграет ли Мудрик? Стали известны стартовые составы на матч Челси – Бернли
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 30 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Бернли». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начнет этот поединок в стартовом составе.

Начало матча запланировано в 17:00 по киевскому времени.

По теме:
Битвы украинцев в АПЛ не будет. Забарный вышел в основе, что с Миколенко?
Челси – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Эвертон. Дерби в АПЛ! Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Бернли стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Футбол | 29 марта 2024, 20:18 0
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»
Защитник Жироны: «Мичел убеждал перейти, называя фамилии Довбика и Савио»

Эрик Гарсия рассказал о переходе в Жирону

Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Бокс | 30 марта 2024, 08:30 9
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит
Шевадзуцкий сразится с экс-соперником Кличко. Не удивляйтесь, если победит

Игорь может удивить

Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата
Футбол | 30.03.2024, 09:02
Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата
Зидан не возглавит Баварию. У мюнхенцев осталось всего два кандидата
Большой дебют. В составе Шахтера на поле вышел 12-миллионный новичок
Футбол | 30.03.2024, 14:34
Большой дебют. В составе Шахтера на поле вышел 12-миллионный новичок
Большой дебют. В составе Шахтера на поле вышел 12-миллионный новичок
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Футбол | 29.03.2024, 21:10
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
ВИДЕО. Вышел на Евро – получи по спине. Игроки Валенсии встретили Яремчука
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
Кошмарный сон лис. Лестер может начать новый сезон в АПЛ с вычета очков
29.03.2024, 12:22 13
Футбол
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
Стало известно, кто может возглавить мужскую сборную Украины по биатлону
28.03.2024, 20:43 4
Биатлон
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
29.03.2024, 14:41 3
Футбол
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
Украина – самая молодая сборная среди участников Евро-2024
28.03.2024, 22:12 6
Футбол
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
29.03.2024, 11:11 1
Футбол
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем