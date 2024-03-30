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  4. Марьян ШВЕД: «Кто забил – не столь важно. Хотя для меня это важно»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 15:53 | Обновлено 30 марта 2024, 15:54
145
0

Марьян ШВЕД: «Кто забил – не столь важно. Хотя для меня это важно»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Оболонью»

30 марта 2024, 15:53 | Обновлено 30 марта 2024, 15:54
145
0
Марьян ШВЕД: «Кто забил – не столь важно. Хотя для меня это важно»
ФК Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Марьян Швед прокомментировал победу над киевской «Оболонью» (3:0) в матче 22-го тура.

– Поделись своими эмоциями после матча.

– Самое главное, что команда победила. Мы очень хорошо готовились к этому матчу. Самое главное – это 3 очка для команды, мы идем к своей цели. А кто забил – это не так важно. Хотя для меня это важно. Я забил два и отдал – я рад.

– Как складывался поединок?

– Было очень тяжело, потому что поле сухое, а мы играем в быстрый футбол через короткие передачи. Поэтому было сложно, но хорошо, что забили гол, дальше пошла игра. Еще красная карточка у соперника. Игра складывалась положительно для нас.

– Красная карточка. Каким тебе показался тот эпизод?

– Я пробросил игрока, будто уже второго пробрасывал, а он мне сзади по галику дал. Я считаю, что это красная карточка. Что касается болевых ощущений, то хорошо, что у меня галик был затеймпирован, потому что были проблемы с ним. Поэтому повезло, что все нормально, просто удар.

– Во втором тайме было много замен. Чувствовали ли партнеров иначе?

– Каждый наш игрок, который выходит на замену, заслуживает играть в составе. Мы тренируемся, наигрываем разные схемы, поэтому все было нормально.

После этой победы «Шахтер» стал единоличным лидером УПЛ, набрав 46 очков в 20 матчах чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Шахтер Марьян Швед
Источник УПЛ-ТВ
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