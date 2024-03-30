Защитник Ромы: «Никакого заговора против Моуриньо не было. Это все ложь»
Если команда не добивается результата, в первую очередь винят тренера
Защитник римской «Ромы» Бриан Кристанте отреагировал на слухи о том, что он с партнерами устраивали заговор против бывшего тренера Жозе Моуриньо.
«Я хочу разъяснить это раз и навсегда: никакого заговора против Моуриньо никогда не было. Никогда. Это все ложь. В футболе устроено так: если дела идут не очень хорошо, в первую очередь винят тренера.
К его увольнению мы не имеем никакого отношения, это ерунда. Поверьте: мы узнали об этой новости вместе с Моуриньо», — цитирует Кристанте AS.
Отметим, что на данный момент «волки» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.
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