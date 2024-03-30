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  4. Защитник Ромы: «Никакого заговора против Моуриньо не было. Это все ложь»
Италия
30 марта 2024, 15:38 |
94
0

Защитник Ромы: «Никакого заговора против Моуриньо не было. Это все ложь»

Если команда не добивается результата, в первую очередь винят тренера

30 марта 2024, 15:38 |
94
0
Защитник Ромы: «Никакого заговора против Моуриньо не было. Это все ложь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Защитник римской «Ромы» Бриан Кристанте отреагировал на слухи о том, что он с партнерами устраивали заговор против бывшего тренера Жозе Моуриньо.

«Я хочу разъяснить это раз и навсегда: никакого заговора против Моуриньо никогда не было. Никогда. Это все ложь. В футболе устроено так: если дела идут не очень хорошо, в первую очередь винят тренера.

К его увольнению мы не имеем никакого отношения, это ерунда. Поверьте: мы узнали об этой новости вместе с Моуриньо», — цитирует Кристанте AS.

Отметим, что на данный момент «волки» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.

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Источник Football-Italia
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