Защитник Ромы: «Никакого заговора против Моуриньо не было. Это все ложь»

Защитник римской «Ромы» Бриан Кристанте отреагировал на слухи о том, что он с партнерами устраивали заговор против бывшего тренера Жозе Моуриньо.

«Я хочу разъяснить это раз и навсегда: никакого заговора против Моуриньо никогда не было. Никогда. Это все ложь. В футболе устроено так: если дела идут не очень хорошо, в первую очередь винят тренера.

К его увольнению мы не имеем никакого отношения, это ерунда. Поверьте: мы узнали об этой новости вместе с Моуриньо», — цитирует Кристанте AS.

Отметим, что на данный момент «волки» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка.