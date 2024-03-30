Владлен ЮРЧЕНКО: «Отдадим все силы, чтобы одержать победу»
Полузащитник «Металлиста 1925» поделился ожиданиями от матча против «Зари»
Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против луганской «Зари».
– Следующий матч для «Металлиста 1925» – это поединок против «Зари». Можно ли сказать, что он будет принципиальным для тебя, учитывая, что ты раньше играл за них?
– Нет, так нельзя сказать. Для меня это обычная календарная игра, настрой на этот поединок, как и на остальные матчи. Ожидаю очень хорошей игры от нашей команды и победы.
– Как провели международную павзу или успели хорошо подготовиться к следующему поединку?
– Да, были очень хорошие тренировки, сыграли между собой игру. Было время немножко подумать, проанализировали и надеюсь, что будет хорошая игра.
– В «Заре» еще остаются игроки с которыми ты играл вместе, что можешь сказать о нынешнем составе команды и их игре?
– «Заря» – это всегда хороший коллектив, пацаны стремятся к высоким результатам. Будет сложная игра. Я знаю, какая там ситуация внутри. Будет очень тяжело.
– Если заговорила о коллективе, как обстановка сейчас в нашем коллективе, в каком моральном состоянии ребята?
– Все думают только о победе и я надеюсь, что мы отдадим все силы, чтобы одержать победу. Это очень-очень нам нужно, поэтому моральное состояние такое, что после поражений его надо улучшать. Все это понимают и надеюсь, что будет совсем другая игра и команда по сравнению с матчем против «Руха».
Матч «Заря» – «Металлист 1925» состоится 31 марта в 15:30 по киевскому времени.
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