Владлен ЮРЧЕНКО: «Отдадим все силы, чтобы одержать победу»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Владлен Юрченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура УПЛ против луганской «Зари».

– Следующий матч для «Металлиста 1925» – это поединок против «Зари». Можно ли сказать, что он будет принципиальным для тебя, учитывая, что ты раньше играл за них?

– Нет, так нельзя сказать. Для меня это обычная календарная игра, настрой на этот поединок, как и на остальные матчи. Ожидаю очень хорошей игры от нашей команды и победы.

– Как провели международную павзу или успели хорошо подготовиться к следующему поединку?

– Да, были очень хорошие тренировки, сыграли между собой игру. Было время немножко подумать, проанализировали и надеюсь, что будет хорошая игра.

– В «Заре» еще остаются игроки с которыми ты играл вместе, что можешь сказать о нынешнем составе команды и их игре?

– «Заря» – это всегда хороший коллектив, пацаны стремятся к высоким результатам. Будет сложная игра. Я знаю, какая там ситуация внутри. Будет очень тяжело.

– Если заговорила о коллективе, как обстановка сейчас в нашем коллективе, в каком моральном состоянии ребята?

– Все думают только о победе и я надеюсь, что мы отдадим все силы, чтобы одержать победу. Это очень-очень нам нужно, поэтому моральное состояние такое, что после поражений его надо улучшать. Все это понимают и надеюсь, что будет совсем другая игра и команда по сравнению с матчем против «Руха».

Матч «Заря» – «Металлист 1925» состоится 31 марта в 15:30 по киевскому времени.