Тренер Жироны: «Нельзя надеяться только на Довбика. Забивать должны все»
Мичелу важно, чтобы команда создавать моменты
Наставник «Жироны» Мичел перед воскресным матчем чемпионата Испании против «Бетиса» снова остановился на вопросе форварда Артема Довбика, который не забивает в Испании с 21 января.
«Для меня важно, создает ли команда моменты. У нас долгое время ответственным за голы был Кристиан Стуани, и для него это была сложная задача. Но мы не можем надеяться только на одного игрока, нам нужно побеждать, и не имеет значения, будет ли забивать Артем Довбик. Нельзя смотреть на одного игрока, потому что вся команда или играет хорошо и создает моменты, или играет плохо».
«Должны забивать все, не только Довбик. Я могу сказать, что Артем спокоен, и не только по той причине, что он забил гол в сборной. Он спокоен, потому что видит – команда создает моменты», — сказал Мичел.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Артем оформил 14 голов.
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