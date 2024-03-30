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  4. Тренер Жироны: «Нельзя надеяться только на Довбика. Забивать должны все»
Испания
30 марта 2024, 15:12 |
538
0

Тренер Жироны: «Нельзя надеяться только на Довбика. Забивать должны все»

Мичелу важно, чтобы команда создавать моменты

30 марта 2024, 15:12 |
538
0
Тренер Жироны: «Нельзя надеяться только на Довбика. Забивать должны все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наставник «Жироны» Мичел перед воскресным матчем чемпионата Испании против «Бетиса» снова остановился на вопросе форварда Артема Довбика, который не забивает в Испании с 21 января.

«Для меня важно, создает ли команда моменты. У нас долгое время ответственным за голы был Кристиан Стуани, и для него это была сложная задача. Но мы не можем надеяться только на одного игрока, нам нужно побеждать, и не имеет значения, будет ли забивать Артем Довбик. Нельзя смотреть на одного игрока, потому что вся команда или играет хорошо и создает моменты, или играет плохо».

«Должны забивать все, не только Довбик. Я могу сказать, что Артем спокоен, и не только по той причине, что он забил гол в сборной. Он спокоен, потому что видит – команда создает моменты», — сказал Мичел.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Артем оформил 14 голов.

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Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бетис
Источник AS
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