Украина. Премьер лига30 марта 2024, 13:49 |
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Ризнык оценил вратарскую ситуацию в сборной: «Расстроился, что вне списка»
Вратарь считает, что недостаточно работал, чтобы попасть в национальную команду
30 марта 2024, 13:49 |
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Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык признал, что огорчился, когда не увидел свою фамилию в списке игроков на решающие матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.
«Конечно, расстроился. Ничего, это значит, что где-то недостаточно поработал, что-то не доделал. Я буду стараться и играть на всех моих возможностях, чтобы в следующий раз быть в списках сборной», – сказал Ризнык.
Наставник Сергей Ребров сейчас рассчитывает на Андрея Лунина, Анатолия Трубина и Георгия Бущана.
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