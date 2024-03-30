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  4. Ризнык оценил вратарскую ситуацию в сборной: «Расстроился, что вне списка»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 13:49 |
464
0

Ризнык оценил вратарскую ситуацию в сборной: «Расстроился, что вне списка»

Вратарь считает, что недостаточно работал, чтобы попасть в национальную команду

30 марта 2024, 13:49 |
464
0
Ризнык оценил вратарскую ситуацию в сборной: «Расстроился, что вне списка»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык признал, что огорчился, когда не увидел свою фамилию в списке игроков на решающие матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.

«Конечно, расстроился. Ничего, это значит, что где-то недостаточно поработал, что-то не доделал. Я буду стараться и играть на всех моих возможностях, чтобы в следующий раз быть в списках сборной», – сказал Ризнык.

Наставник Сергей Ребров сейчас рассчитывает на Андрея Лунина, Анатолия Трубина и Георгия Бущана.

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Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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