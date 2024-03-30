Ризнык оценил вратарскую ситуацию в сборной: «Расстроился, что вне списка»

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык признал, что огорчился, когда не увидел свою фамилию в списке игроков на решающие матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.

«Конечно, расстроился. Ничего, это значит, что где-то недостаточно поработал, что-то не доделал. Я буду стараться и играть на всех моих возможностях, чтобы в следующий раз быть в списках сборной», – сказал Ризнык.

Наставник Сергей Ребров сейчас рассчитывает на Андрея Лунина, Анатолия Трубина и Георгия Бущана.