ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта

В субботу, 30 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Полесье – Черноморец

1.96 – 3.30 – 4.50

18:00 Верес – Кривбасс

5.00 – 3.55 – 1.92

19:00 Лацио – Ювентус

3.26 – 3.31 – 2.46

19:30 Бавария – Боруссия Д

1.39 – 6.31 – 7.20

22:00 Брентфорд – Манчестер Юнайтед

2.85 – 3.80 – 2.37