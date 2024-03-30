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30 марта 2024, 12:55 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта

Важные события во всех видах спорта

30 марта 2024, 12:55 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Полесье – Черноморец

Favbet 1.96 – 3.30 – 4.50

18:00 Верес – Кривбасс

Favbet 5.00 – 3.55 – 1.92

19:00 Лацио – Ювентус

Favbet 3.26 – 3.31 – 2.46

19:30 Бавария – Боруссия Д

Favbet 1.39 – 6.31 – 7.20

22:00 Брентфорд – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.85 – 3.80 – 2.37

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Источник Sport.ua
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