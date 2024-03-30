Другие новости30 марта 2024, 12:55 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта
Важные события во всех видах спорта
30 марта 2024, 12:55 |
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В субботу, 30 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Полесье – Черноморец
18:00 Верес – Кривбасс
19:00 Лацио – Ювентус
19:30 Бавария – Боруссия Д
22:00 Брентфорд – Манчестер Юнайтед
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