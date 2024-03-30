«Он стал более взрослым». Тренер Челси оценил прогресс Мудрика

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино доволен тем прогрессом, которого в последнее время добился украинский хавбек Михаил Мудрик.

«Я отметил, что Михаил стал более взрослым. И это хороший пример игрока, которому для прогресса нужно время и нужно стать более зрелым, чтобы понять, на каком уровне он сейчас находится. Все молодые игроки требуют времени, и многое произошло с того времени, когда Мудрик начал с нами тренироваться».

«У нас очень много молодежи в составе, всем им нужно помочь. Мы понимаем, что иногда им тяжело, однако бывает случаи, когда нужно заставить их выходить из зоны комфорта», — сказал Почеттино.

В нынешнем сезоне Мудрик забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.