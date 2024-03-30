Дмитрий РИЗНЫК: «Слухи про АПЛ? Нужно стремиться перейти в Англию, Испанию»

Вратарь «Шахтера» Дмитрий Ризнык позитивно воспринимает слухи о том, что за ним наблюдают клубы АПЛ. Кипер хотел бы попробовать себя в топ-чемпионате.

Как воспринимаю слухи? Положительно. Англия, Испания – туда нужно стремиться. Спортсмен должен постоянно перед собой держать более высокие и высокие задачи, ориентир, куда двигаться. Однако сразу скажу, что я никуда не рвусь, я наслаждаюсь тем, что у «Шахтера» самые высокие задачи, что клуб регулярно играет в еврокубках».

«У меня от успехов голова не закружится, я к себе всегда ставлю много вопросов и хочу развиваться, а не застаиваться на одном месте в своем развитии», – сказал Ризнык.

Контракт основного вратаря «Шахтера» истекает летом 2028 года.