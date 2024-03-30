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  4. МУСТАФАЕВ: «Думаю, для первого раза сыграл за Азербайджан неплохо»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 12:49 |
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МУСТАФАЕВ: «Думаю, для первого раза сыграл за Азербайджан неплохо»

Полузащитник «Полесья» принял участие в спаррингах с Монголией и Болгарией

30 марта 2024, 12:49 |
99
0
МУСТАФАЕВ: «Думаю, для первого раза сыграл за Азербайджан неплохо»
ФК Полесье. Эмиль Мустафаев

Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от дебютных выступлений в составе национальной сборной Азербайджана.

«Первую игру сыграли с монголами – 1:0 выиграли. Тоже был очень интересный матч. Мы всю игру прессинговали их. Всю игру были моменты, но не мог реализовать. Уже на последних минутах получилось у нас забить гол. Вторая игра была с болгарами, уже команда более профессиональная, лучше. Так с ними было труднее играть, чем с монголами. Думаю, для первого раза неплохо. Есть еще куда расти», – приводит слова футболиста пресс-служба «полищуков».

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Источник ФК Полесье
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