МУСТАФАЕВ: «Думаю, для первого раза сыграл за Азербайджан неплохо»

Полузащитник «Полесья» Эмиль Мустафаев поделился впечатлениями от дебютных выступлений в составе национальной сборной Азербайджана.

«Первую игру сыграли с монголами – 1:0 выиграли. Тоже был очень интересный матч. Мы всю игру прессинговали их. Всю игру были моменты, но не мог реализовать. Уже на последних минутах получилось у нас забить гол. Вторая игра была с болгарами, уже команда более профессиональная, лучше. Так с ними было труднее играть, чем с монголами. Думаю, для первого раза неплохо. Есть еще куда расти», – приводит слова футболиста пресс-служба «полищуков».