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  4. КРУШИНСКИЙ: «В молодежной сборной отличная атмосфера»
Украина. Премьер лига
30 марта 2024, 15:56 |
21
0

КРУШИНСКИЙ: «В молодежной сборной отличная атмосфера»

Полузащитник «Полесья» – о дебюте в национальной команде U21

30 марта 2024, 15:56 |
21
0
КРУШИНСКИЙ: «В молодежной сборной отличная атмосфера»
ФК Полесье. Борис Крушинский

Полузащитник «Полесья» Борис Крушинский поделился впечатлениями от дебюта в молодежной сборной Украины. В спарринге подопечные Унаи Мельгосы победили олимпийскую сборную Марокко – 1:0.

«Очень рад дебютировать за Украину U21. Хорошие футболисты там были, приятно было с ними работать, потому рад, что вызвали и смог проявить себя. Очень хорошая атмосфера. Считайте, с Азербайджаном был шестой матч, в котором они победили, поэтому там атмосфера отличная», – приводит слова футболиста пресс-служба житомирского клуба.

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Борис Крушинский сборная Украины по футболу U-21 товарищеские матчи Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
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