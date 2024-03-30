КРУШИНСКИЙ: «В молодежной сборной отличная атмосфера»
Полузащитник «Полесья» – о дебюте в национальной команде U21
Полузащитник «Полесья» Борис Крушинский поделился впечатлениями от дебюта в молодежной сборной Украины. В спарринге подопечные Унаи Мельгосы победили олимпийскую сборную Марокко – 1:0.
«Очень рад дебютировать за Украину U21. Хорошие футболисты там были, приятно было с ними работать, потому рад, что вызвали и смог проявить себя. Очень хорошая атмосфера. Считайте, с Азербайджаном был шестой матч, в котором они победили, поэтому там атмосфера отличная», – приводит слова футболиста пресс-служба житомирского клуба.
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