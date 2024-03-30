Англия30 марта 2024, 10:52 |
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ВИДЕО. Что сказали Гвардиола и Артета перед очным матчем в АПЛ
Поединок состоится 31 марта на «Сити оф Манчестер»
30 марта 2024, 10:52 |
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В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.
Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Жузепа Гвардиолы и Микеля Артеты.
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