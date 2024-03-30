Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Что сказали Гвардиола и Артета перед очным матчем в АПЛ
Англия
30 марта 2024, 10:52 |
383
0

ВИДЕО. Что сказали Гвардиола и Артета перед очным матчем в АПЛ

Поединок состоится 31 марта на «Сити оф Манчестер»

30 марта 2024, 10:52 |
383
0
ВИДЕО. Что сказали Гвардиола и Артета перед очным матчем в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Микель Артета

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Жузепа Гвардиолы и Микеля Артеты.

По теме:
БЕССМЕРТНЫЙ: «С Карпатами играли до гола. Быстрый гол застал нас врасплох»
Где смотреть онлайн матч АПЛ Манчестер Сити – Арсенал
Маркевич признался, какого игрока не хватало Карпатам в матче с Викторией
Жузеп Гвардиола Микель Артета пресс-конференция Английская Премьер-лига Манчестер Сити Арсенал Лондон Манчестер Сити - Арсенал
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Богачука украли бой за титул, но это не должно выбить его из колеи
Бокс | 30 марта 2024, 05:34 2
У Богачука украли бой за титул, но это не должно выбить его из колеи
У Богачука украли бой за титул, но это не должно выбить его из колеи

Украинец должен побеждать соперника

«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
Футбол | 29 марта 2024, 12:46 11
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса
«Вы знаете, чей это клуб?» Раскрыта реакция Павелка на поражение Кривбасса

Фемис Сагиров поделился интересной историей многолетней давности

Полесье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.03.2024, 07:15
Полесье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
Футбол | 29.03.2024, 14:41
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
5 самых длинных серий без поражений в истории топ-4 футбольных лиг Европы
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Футбол | 29.03.2024, 11:11
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
От ракетного удара пострадало жилье экс-тренера сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
Повесила баранку, но проиграла. Известна первая финалистка турнира в Майами
28.03.2024, 23:46 1
Теннис
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
Хацкевич рассказал, были ли у Яремчука проблемы с режимом и алкоголем
28.03.2024, 14:52 2
Футбол
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
28.03.2024, 17:15
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
Стало известно, сколько заработали Свитолина, Калинина, Ястремская в Майами
28.03.2024, 17:11 1
Теннис
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
Экс-чемпион мира: Фьюри выставляет себя идиотом. Он знает, что попал в беду
29.03.2024, 01:57
Бокс
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
В матче отбора к Евро-2024 Украина – Исландия сыграл крупный коэффициент
29.03.2024, 05:29
Футбол
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
Назван главный фаворит Евро-2024. Соперник сборной Украины – среди лучших
29.03.2024, 10:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем