ВИДЕО. Что сказали Гвардиола и Артета перед очным матчем в АПЛ

В воскресенье, 31 марта, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Арсенал». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер». Начало поединка запланировано в 18:30 по Киеву.

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Жузепа Гвардиолы и Микеля Артеты.